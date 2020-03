Απαγόρευση – Τουίτερ: Οι Έλληνες δίνουν ρέστα από το… σπίτι

Απαγόρευση – Τουίτερ: Η απαγόρευση της κυκλοφορίας, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού στη χώρα μας, τέθηκε ήδη σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως ήταν φυσικό, δεν άφησαν ασχολίαστο αυτό το γεγονός, και από την ανακοίνωση των αυστηρότερων μέτρων και μετά, κυριολεκτικά… έδωσαν ρέστα για μία ακόμα φορά! Αυτό που ξεχώρισε στα σχόλια των social media, ήταν οι… εναλλακτικοί τρόποι, σχετικά με το πώς θα μπορούμε από εδώ και πέρα να βγούμε έξω και με τι δικαιολογία!

Lock Down in Greece! Greeks are going to see a lot of trees on the streets from tomorrow.#απαγορευση_κυκλοφοριας pic.twitter.com/aWMRXhL7qS

— VasoPapadopoulou (@VasoPapadopoul3) March 22, 2020