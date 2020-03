Συναυλίες – κορονοϊός: 40.000 άτομα στους Guns N’ Roses

Συναυλίες – κορονοϊός: Το συγκρότημα εμφανίστηκε κανονικά, στις 14 Μαρτίου, σαν να μην υπήρχε η απειλή του κορωνοϊού, και για να μην χαθούν τα έσοδα από τα χιλιάδες εισιτήρια που είχαν πουληθεί. Χθες, οι Guns Ν’ Roses τουίταραν φωτογραφίες από τη συναυλία γράφοντας Thank you Mexico City. Ακολούθησαν αμέσως δεκάδες οργισμένα σχόλια, όπως «Είσαστε εντελώς ανεύθυνοι», «Είστε αηδιαστικοί», «Γιατί βάλατε χιλιάδες φανς σας σε κίνδυνο;», «Stay home motherfuckers. People could die by the thousands», και άλλα ανάλογα.

Οι Guns Ν’ Roses, που βρίσκονται σε περιοδεία ανέβαλλαν τη συναυλία τους στην Κόστα Ρίκα που ήταν να γίνει στις 18 Μαρτίου, αν και πολλοί λένε ότι δεν είχαν πρόβλημα να την κάνουν, αλλά εκεί, την απαγόρευσαν οι αρχές. Η Δήμαρχος της πόλης, Claudia Sheinbaum, επικαλέστηκε ως βασικό λόγο για τη μη ακύρωση του φεστιβάλ, το ότι, «θα υπήρχαν οικονομικές επιπτώσεις», το οποίο μάλλον σημαίνει ότι, θα είχαν ζημιά οι διοργανωτές. Ανέφερε επίσης ότι το Μεξικό βρίσκεται ακόμη στην Φάση 1 του κορωνοϊού και άρα –κατά τη γνώμη της- δεν υπήρχε λόγος να ακυρωθεί το φεστιβάλ.

Guns N’ Roses: «Λάβαμε μέτρα για τον ιό», ανέφεραν οι διοργανωτές

Συνεπώς, και όπως λένε πολλοί, δεν είναι μόνο οι Guns n Roses και οι διοργανωτές που αδιαφόρησαν για να μη χαθούν χρήματα, είναι και οι αρχές της πόλης που δεν έχουν πάρει είδηση τι σημαίνει κορωνοϊός. «Δεν αδιαφορήσαμε, λάβαμε μέτρα!» ισχυρίστηκαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα, θερμομετρούσαν τους εισερχόμενους στον χώρο του φεστιβάλ, και τους έδιναν οδηγίες να …κρατούν απόσταση ασφαλείας.

Ακυρώθηκε το Φεστιβάλ Γκλάνστομπερι

Θύμα του κορονοϊού ωστόσο, έπεσε το Μουσικό Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του Ηνωμένου Βασιλείου, που θα διεξαγόταν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στο Σόμερσετ της Αγγλίας. «Είναι ξεκάθαρο πως αυτή δεν ήταν η τροπή που ελπίζαμε να λάβουν τα πράγματα για την 50η μας επέτειο, αλλά ακολουθώντας τα νέα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα, σε μία περίοδο πρωτόγνωρης αβεβαιότητας, αυτή είναι η μόνη μας εφικτή επιλογή» αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ οι διοργανωτές του, Μάικλ και Έμιλι Ίβις.

«Ελπίζουμε η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχει βελτιωθεί σημαντικά μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αλλά ακόμη και να έχει βελτιωθεί, δεν είναι εφικτό να περάσουμε τους επόμενους τρεις μήνες εδώ, με χιλιάδες εργαζόμενους στο αγρόκτημα, να μας βοηθούν στο τεράστιο έργο της κατασκευής των υποδομών προκειμένου να υποδεχθούμε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στην προσωρινή πόλη σε αυτούς τους αγρούς» τόνισαν. Φέτος θα γιορτάζονταν τα 50 χρόνια του Φεστιβάλ Γκλάνστομπερι με κεντρικά ονόματα τους Κέντρικ Λαμάρ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Τέιλορ Σουίφτ.

Αναστολή Φεστιβάλ των Καννών

Το ετήσιο κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, δεν θα διεξαχθεί «στις προβλεπόμενες ημερομηνίες» από τις 12 έως τις 23 Μαΐου λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, αλλά μπορεί να μετατεθεί γι αργότερα, ανακοίνωσαν χθες οι διοργανωτές.

«Σήμερα, λάβαμε την ακόλουθη απόφαση: Το Φεστιβάλ των Καννών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις προγραμματισμένες ημερομηνίες, από τις 12 έως τις 23 Μαΐου. Αρκετές εκδοχές μελετώνται για τη διεξαγωγή του, από τις οποίες η κύρια εκδοχή μπορεί να είναι μια απλή μεταφορά των ημερομηνιών, στις Κάννες, τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου 2020», αναφέρει η ανακοίνωση.

