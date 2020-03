Εμβόλιο Κορονοϊός: Σε 43χρονη μητέρα η πρώτη κλινική δοκιμή

Εμβόλιο Κορονοϊός: Ένα αχνό φως στο βάθος του τούνελ της έρευνας για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού αρχίζει να διαφαίνεται σιγά – σιγά, καθώς, σύμφωνα με επίσημο αξιωματούχο στις ΗΠΑ, πραγματοποιείται η πρώτη κλινική δοκιμή εμβολίου σε εθελοντή ασθενή. Η πρώτη δοκιμαστική δόση θα χορηγηθεί σε 45 ασθενείς εθελοντές, στο Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, στο Σιάτλ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος που αποκάλυψε τη σοβαρότατη εξέλιξη δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει το όνομά του, καθώς η όλη διαδικασία θα διεξαχθεί κάτω από καθεστώς μυστικότητας, ώστε η έρευνα να συνεχιστεί απρόσκοπτα και δίχως την πίεση της δημοσιότητας.

Όπως μετέδωσαν αμερικανικά Μέσα, η Jennifer Haller, 43 ετών, είναι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε στο Kaiser Permanente Washington Research Institute του Σιάτλ, τη Δευτέρα. «Είμαστε όλοι αβοήθητοι. Είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για εμένα να κάνω κάτι», δήλωσε η Haller στο Associated Press. Την Haller ακολούθησαν άλλοι τρεις συμμετέχοντες που έλαβαν την πρώτη από τις δύο δόσεις του εμβολίου. Θα λάβουν τη δεύτερη σε έναν μήνα. Αφότου εμβολιάστηκε η Haller δήλωσε ότι «νιώθει υπέροχα». Η ίδια είναι μητέρα δύο εφήβων. Τα παιδιά της «πιστεύουν ότι είναι κουλ» που η μητέρα τους παίρνει μέρος στην έρευνα.

U.S. researchers have begun the first human trial of a #coronavirus vaccine.

More via @business: https://t.co/W4ARkgryuE pic.twitter.com/FfQynHrfr8

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 17, 2020