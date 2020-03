Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν κορωνοϊός: «Να κλείσουν τα σύνορα για 30 ημέρες»

Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν κορωνοϊός: Με τηλεοπτικό της μήνυμα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε νέα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στους αρχηγούς των κρατών μελών τη δημιουργία «πράσινων γραμμών» (γραμμών ταχείας μετακίνησης) για την βέλτιστη και ταχύτερη μετακίνηση αγαθών πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και ιατρικά είδη.

Επιπλέον, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε πως η ΕΕ αναμένεται να κλείσει τα σύνορά της σε μη αναγκαίες μετακινήσεις πολιτών από τρίτες χώρες για 30 ημέρες, έπειτα από πρόταση της Κομισιόν προς τους ηγέτες της Ένωσης. Η Φον Ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «προσωρινούς περιορισμούς στην μετακίνηση για μη ουσιαστικούς λόγους στην ΕΕ.

Οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να εγκατασταθούν για τουλάχιστον 30 ημέρες», τονίζοντας ωστόσο πως αυτοί μπορεί και να επεκταθούν ανάλογα με το πως θα εξελιχθεί η πανδημία του κορωνοϊού. Από τον περιορισμό μετακίνησης από τρίτες χώρες προς την ζώνη Σένγκεν εξαιρούνται μακροχρόνιοι κάτοικοι εντός της ΕΕ, οικογένειες που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρώπης, διπλωμάτες, γιατροί και ερευνητές που εργάζονται στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020