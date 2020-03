NBA Κορονοϊός: Το συγχαρητήριο tweet του Ομπάμα στον Γιάννη και τους NBAers

NBA Κορονοϊός: Ο Μπάρακ Ομπάμα μέσω twitter έδωσε συγχαρητήρια στους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κέβιν Λοβ, Ζάιον Ουίλιαμσον, τον Στεφ Κάρι και Μπλέικ Γκρίφιν για την οικονομική υποστήριξη των υπαλλήλων των γηπέδων. Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως, «Ενα… μπράβο στον Κέβιν, στον Γιάννη, στον Ζάιον, στον Μπλέικ, στον Στεφ και όλους τους παίκτες, τους ιδιοκτήτες, τους οργανισμούς που δίνουν το καλό παράδειγμα σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Μια υπενθύμιση πως είμαστε μια κοινότητα, στην οποία ο κάθε ένας από εμάς έχει μια υποχρέωση: να προσέχει τον άλλο».

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έδειξε για άλλη μια φορά τον σωστό δρόμο της ανθρωπιάς, της ευαισθησίας και της κοινωνικής ευθύνης κάνοντας μια σπουδαία δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων στο προσωπικό του γηπέδου των Μιλγουόκι Μπακς! Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι στο NBA, μετά την αναστολή του πρωταθλήματος τουλάχιστον για έναν μήνα λόγω κοροναϊού, δεν γνωρίζουν αν και πότε θα ξαναπληρωθούν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του βγήκαν μπροστά με μια σημαντική ενέργεια, δείχνοντας για πολλοστή φορά το επίπεδό τους και κυρίως την ανθρωπιά τους.

«Είναι κάτι πιο μεγάλο από το μπάσκετ! Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης εποχής, θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους που κάνουν πιο εύκολη τη δική μου ζωή, της οικογένειάς μου και των συμπαικτών μου. Εγώ και η οικογένειά μου δεσμευόμαστε να δωρίσουμε 100.000 δολάρια για το προσωπικό του “Fiserv Forum”. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε όλο αυτό μαζί», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο instagram.

A shout out to Kevin, Giannis, Zion, Blake, Steph and all the players, owners and organizations who are setting a good example during a challenging time. A reminder that we’re a community, and that each of us has an obligation to look out for each other. https://t.co/cv1RZi9GGL

