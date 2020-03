Ολυμπιακός – Γουλβς 1-1: Ο Μαρτίνς “πάει για την πρόκριση στην Αγγλία”

Ολυμπιακός – Γουλβς 1-1: Ο Ολυμπιακός κοίταξε τους «λύκους» στα μάτια καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Γουλβς στο άδειο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρώτο ματς της φάσης των «16» του Europa League. Εν μέσω της δυσμενούς κατάστασης που επικρατεί στον κόσμο με την έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Ολυμπιακός κατάφερε να συγκεντρωθεί, να παίξει το ποδόσφαιρό του και να αποσπάσει ένα μεγάλο αποτέλεσμα από την αγγλική ομάδα παρότι δεν είχε την υποστήριξη των φιλάθλων του. Η έδρα είναι ένα από τα δυνατότερα όπλα των Πειραιωτών και μόνο το γεγονός ότι πήραν την ισοπαλία στερούμενοι των φίλων τους αποτελεί επίτευγμα. Πόσο μάλλον όταν έπαιξαν για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με 10 παίκτες καθώς ο Σεμέδο είδε την κόκκινη κάρτα λίγο πριν το ημίωρο.

Μετά από αυτό το σκορ, όλα θα κριθούν στη Αγγλία και τον επαναληπτικό. Πάντως ο δεύτερος μεταξύ τους αγώνας δεν είναι σίγουρο το πότε θα γίνει. Καθώς αν επιβεβαιωθούν τα υπάρχοντα σενάρια, η διοργάνωση θα οδηγηθεί σε αναβολή για το επόμενο διάστημα ως μέτρο πρόληψης για τον κορωνοϊό.

«Παγωμένα» ξεκίνησαν οι δυο ομάδες στο άδειο φαληρικό γήπεδο. Τόσο το κλίμα των ημερών όσο και οι άδειες εξέδρες δεν βοηθούν φυσικά στο να αναπτυχθεί ρυθμός στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος πάντως που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εφτασε μάλιστα κοντά στο γκολ με τον Μασούρα στο 24′ όταν από κοντά ο διεθνής μεσοεπιθετικός έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, σε μια φάση που αναδείχθηκε εν τέλει οσφάιντ.

Στο 28′ ο Πέδρο Μαρτίνς είδε τον Σεμέδο να βλέπει την κόκκινη κάρτα όταν ανέκοψε τον Ζότα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο εξτρέμ της Γουλβς θα έβγαινε σε θέση τετ α τετ με τον Σα για αυτό και ο διαιτητής του έδειξε την κόκκινη. Σε εκείνα τα λεπτά οι Αγγλοι πήραν μέτρα στο γήπεδο, απείλησαν τον Σα, αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού έδειχνε να μην αποδιοργανώνεται και κράτησε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη μάλιστα, οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και στο 54′ άνοιξαν το σκορ με ποιον άλλον; Τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί φυσικά! Ο Καμαρά από δεξιά πέρασε στον Γκιλιέρμε, αυτός τσίμπησε υπέροχα τη μπάλα μέσα στα δεξιά και έκανε το γύρισμα σε ένα σημείο που ο Μαροκινός δεν μπορούσε να αστοχήσει. Οι φιλοξενούμενοι από εκείνο το σημείο αφυπνίστηκαν, πλησίασαν την εστία του Σα, αλλά δεν έγιναν πολύ απειλητικοί.

Με αρκετή δόση τύχης, πάντως, έφτασαν στην ισοφάριση στο 67′. Ο Πέδρο Νέτο έκανε το σουτ έξω από την περιοχή ύστερα από φάουλ που εκτελέστηκε με κομπίνα, η μπάλα προσέκρουσε στο πόδι του Μπουχαλάκη, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Πορτογάλου γκολκίπερ. Οι Πειραιώτες αντέδρασαν με ό,τι δυνάμεις του απέμεναν, αλλά προς το τέλος η Γουλβς ενέτεινε την πίεσή της και τους άφησε πολλά περιθώρια να ψάξουν δεύτερο γκολ. Η άμυνα των ερυθρόλευκων κράτησε ως το τέλος και πήρε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ολυμπιακός: Σα, Σεμέδο, Καμαρά (33′ Σισέ), Μπουχαλάκης, Γκιγιέρμε, Ελ Αραμπί (73′ Φορτούνης), Ομάρ, Μασούρας, Τσιμίκας, Μπα, Βαλμπουενά (84′ Γκασπά).

Γουλβς: Ρουί Πατρίτσιο, Ντόχερτι (46′ Νέτο), Νέβες, Χιμένες, Μπολί, Κόντι, Ζότα, Σαϊς, Μουτίνιο (85′ Ντεντόκερ), Βινάγκρε (79′ Ποντένσε), Τραορέ.

Ευχαριστημένος από την προσωπικότητα που έδειξε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τη Γουλβς και πεπεισμένος ότι μπορεί να πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς της Αγγλίας δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνς. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Αν το γήπεδο δεν ήταν άδειο και είχαμε την ατμόσφαιρα που φτιάχνουν οι οπαδοί μας, θα ήμασταν πολύ πιο δυνατοί και θα είχαμε πάρει άλλο αποτέλεσμα. Ήμασταν πολύ καλοί, με ψυχή, θέληση και προσωπικότητα. Δεδομένων των συνθηκών, με άδειο το γήπεδο και παίκτη λιγότερο για 60 λεπτά, τα πήγαμε πολύ καλά. Δυστυχώς από μια στημένη φάση δεχθήκαμε το γκολ, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα», ανέφερε αρχικά ο Πορτογάλος, μιλώντας στην Cosmote TV. Και συνέχισε:

«Άλλαξε πολλά πράγματα η αποβολή. Στο ξεκίνημα είχαμε πολλή μεγάλη κατοχή απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που μπορεί να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Τους αντιμετωπίσαμε πολύ καλά μέχρι τότε και μέχρι εκείνο το σημείο ήμασταν καλύτεροι. Μετά την αποβολή άλλαξαν τα πλάνα μας, αλλά συνεχίσαμε να παίζουμε με ψυχή και δεν άλλαξε το πάθος και η επιθυμία μας για τη νίκη». Με αφορμή, δε, κολακευτικά λόγια που είπε για τον ίδιο ο Νέτο, ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε γενικότερα στην ομάδα και έδωσε σύνθημα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς:

«Είναι πολύ θετικό ότι αναγνωρίζεται η δουλειά μου, αλλά δεν θέλω να στεκόμαστε εκεί. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός, που είναι πολύ ισχυρός αντίπαλος για όλους. Το ταξίδι στην Ευρώπη για μας δεν τελειώνει εδώ, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Αγγλία και να πάρουμε την πρόκριση».

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια του Ολυμπιακού στο 1-1 με τη Γουλβς εμφανίστηκε ο Ματιέ Βαλμπουενά με ανάρτηση που έκανε στο twitter.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς απόψε, αλλά βρήκαμε τον δρόμο ως ομάδα να πάρουμε την ισοπαλία. Θα δουλέψουμε σκληρά για το εκτός έδρας ματς ώστε να βρούμε τρόπο για να περάσουμε. Χειροκρότημα για τους οπαδούς μας που ήρθαν να μας στηρίξουν σήμερα», έγραψε ο Γάλλος στο twitter.

It’s been a tough game for us tonight, but we found the resources as a team to carry on the draw👊

We’re going to work hard for the away game and find a way to get through!

Shoutout to the fans who came to give us strength tonight! #Olympiacos ⚪🔴 pic.twitter.com/13X4XkNdyr

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) March 12, 2020