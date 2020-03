Έβρος τώρα: Μετανάστες πετάνε μολότοφ και ανάβουν φωτιές – Νέα βίντεο

Έβρος τώρα: Νέα επεισόδια στον Εβρο στα ελληνοτουρκικά σύνορα, καθώς η Tουρκία κλιμακώνει και μάλιστα «ποιοτικά» τις προκλήσεις προς την ελληνική πλευρά. Τα νέα επεισόδια στα ελληνοτουρκικά σύνορα ξεκίνησαν όταν από την πλευρά της Τουρκίας, πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ανάψει μεγάλες φωτιές, πετούν μολότοφ και επιχειρούν να ρίξουν το φράχτη. Οι ελληνικές αρχές κάνουν εκτεταμένη ρίψη χημικών γίνεται από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να τους εμποδίσουν την είσοδο.

Οι τουρκικές προκλήσεις δεν έχουν τελειωμό, με αποκορύφωμα την τουρκική ακταιωρό που εμβόλισε σκάφος του λιμενικού σώματος, αλλά και τις υπερπτήσεις τουρκικών F-16 πάνω από τον Έβρο. Την ίδια στιγμή, ο Ερντογάν συνεχίζει την προκλητική ρητορική του, με νέες ακραίες δηλώσεις κατά της Ελλάδας. Ο Σουλτάνος έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει την κατάσταση στον Εβρο με τις θηριωδίες των ναζί, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ, το οποίο κάλεσε τον Τούρκο Πρέσβη για εξηγήσεις.

Προκλητικός εμφανίστηκε και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος με ένα ειρωνικό tweet, ρωτούσε τον Νίκο Δένδια αν έχει δει το δημοσίευμα των NYT το οποίο κάνει λόγο για μυστικό κέντρο κράτησης προσφύγων. Ένα δημοσίευμα που διέψευσε άμεσα η κυβέρνηση, μέσω του Στέλιου Πέτσα.

Παράλληλα, τεταμένη παραμένει η κατάσταση στον Έβρο, με χιλιάδες μετανάστες να παραμένουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Συγκεκριμένα συγκεκριμένα, το 24ωρο από τις 06.00 το πρωί της Τρίτης (10/3) έως τις 6.00 το πρωί της Τετάρτης (11/3), στην περιοχή του Εβρου:

Έγιναν 20 συλλήψεις: Οι συλληφθέντες είναι, 8 προερχόμενοι από τη Συρία, 6 από την Αίγυπτο, 3 από το Αφγανιστάν, 2 από το Μαρόκο και ένας υπήκοος Πακιστάν.

Η παράνομη είσοδος στη χώρα αποτράπηκε σε 919 περιπτώσεις

Οι τουρκικές προκλήσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, όταν τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού. Σε βίντεο που ανέβασε στο twitter η ανταποκρίτρια της γερμανικής εφημερίδας BILD, Λιάνα Σπυροπούλου διακρίνεται η τουρκική ακταιωρός πίσω από το σκάφος του Λιμενικού, ενώ ακούγονται μέλη του ελληνικού πληρώματος να λένε «μας έσπασε τα ρέλια. Είναι στα δικά μας και μας χτύπησε, μας έχει κάνει ζημιά πίσω».

Το ελληνικό ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή του πως δεν εκπλήσσεται από τις κινήσεις της τουρκικής πλευράς και σημείωσε πως απέναντι σε μια εκτός ορίων κλιμακούμενη πρακτική, «η Ελλάδα θα συνεχίσει με συνέπεια να υπερασπίζεται με όλα τα διαθέσιμα μέσα» τα όρια και τη λογική.

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020