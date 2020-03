Κορονοϊός μέτρα: 120 τόνοι λαθραίου αλκοόλ από «μπόμπες» στη “μάχη” κατά του ιού

Κορονοϊός μέτρα: Σε νομοθετική παρέμβαση προχωρά το υπ. Οικονομικών σε συνεργασία με τα υπ. Υγείας και Δικαιοσύνης για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις αντισηπτικών στη χώρα λόγω της έξαρσης του κορωναϊού. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα, η ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που έχει δημευθεί ή κατασχεθεί ως αντικείμενο λαθρεμπορίας, να διατεθεί με πράξη του διοικητή της ΑΑΔΕ δωρεάν προς το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να παρασκευαστούν αντισηπτικά με βάση την έκθεση εξέτασης δείγματος που εκδίδεται από την αρμόδια χημική υπηρεσία.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 120 τόνους κατασχεμένης ή δημευμένης αιθυλικής αλκοόλης. Με την ίδια διάταξη, ορίζεται ότι οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας, απαλλάσσονται από τον αναλογούντα ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι, έχει ήδη ενισχυθεί ο προϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας με 15 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού, και το υπουργείο Οικονομικών είναι στη διάθεση του υπουργείου Υγείας για την πλήρη υποστήριξη του συστήματος δημόσιας υγείας.

Κλειδί στην αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού ίσως αποτελεί ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αφού με τη χρήση του μειώθηκαν σημαντικά τα συμπτώματα σε ασθενή στην Ιταλία, καθώς και σε πολλούς άλλους στην Κίνα. Το φάρμακο Actemra χορηγήθηκε σε δύο ασθενείς στο νοσοκομείο Colli στη Νάπολη, που είχαν εμφανίσει οξεία πνευμονία λόγω του κορωνοϊού και ο ένας εξ’ αυτόν εμφάνισε σημαντική βελτίωση μέσα σε 24 ώρες, ο άλλος μικρότερη, ενώ σημαντικά βελτιωμένη κλινική εικόνα είχαν εμφανίσει νωρίτερα και 21 ασθενείς στην Κίνα μέσα σε μία με δύο ημέρες, αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Il Messaggero. Η Κίνα, όπου τα νέα κρούσματα έχουν μειωθεί δραστικά το τελευταίο διάστημα, ενέκρινε ήδη τη χρήση του Actemra της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας Roche σε ασθενείς με σοβαρές επιπλοκές της νόσου του νέου κορωνοϊού, καθώς αναζητά επειγόντως νέους τρόπους καταπολέμησης της φονικής μόλυνσης που εξαπλώνεται ανά την υφήλιο.

Η Κίνα θεωρεί ότι μερικά παλαιότερα φάρμακα θα μπορούσαν να σταματήσουν το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών (CRS), μια υπερ-αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, που θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την καταστροφική ανεπάρκεια οργάνων και το θάνατο σε ορισμένους ασθενείς με κορωνοϊό. Το Actemra, το οποίο εγκρίθηκε το 2010 στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αναστέλλει τα υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης της ιντερλευκίνης 6 (IL-6) που προκαλούν ορισμένες φλεγμονώδεις ασθένειες.

