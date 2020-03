Ολυμπιακός – Γουλβς κεκλεισμένων: Οριστικά χωρίς κόσμο, τι θα γίνει με τα εισιτήρια

Ολυμπιακός – Γουλβς κεκλεισμένων: Με απόφαση της UEFA οριστικοποιήθηκε ότι το Ολυμπιακός – Γουλβς στο Καραϊσκάκη θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόσμο την Πέμπτη λόγω κορωνοϊού. Δεν θα έχει την υποστήριξη των οπαδών του ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του με τη Γουλβς για το Europa League. H «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ενημέρωσε με σχετική ανακοίνωση ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων θυρών στο Καραϊσκάκη.

«Κατά πάγια τακτική της και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αποφάσεις των εθνικών αρχών, η UEFA αποφάσισε να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ο αγώνας Ολυμπιακός – Γουλβς της φάσης των «16» του UEFA Europa League, που είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 12/3/2020 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ως εκ τούτου στον αγώνα δε θα μπορούν να παρευρεθούν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, της Γουλβς και οι χορηγοί της UEFA που έχουν στην κατοχή τους εισιτήρια. Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή και η αγγλική ομάδα».

The Greek government and @UEFA have confirmed that Thursday's @EuropaLeague tie against @olympiacosfc will be played behind closed doors.

