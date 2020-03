Κορωνοϊός – πρόσωπο: Το viral βίντεο με αξιωματούχο Υγείας

Κορωνοϊός – πρόσωπο: «Μην αγγίζετε το πρόσωπό σας» προειδοποίησε μια αξιωματούχος Υγείας εν μέσω κορωνοϊού και στην συνέχεια παράκουσε την ίδια της την εντολή, σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι: Μην αγγίζετε το πρόσωπό σας εν μέσω κορωνοϊού. Τα χέρια είναι πηγή συγκέντρωσης μικροβίων και εν μέσω της παγκόσμιας επιδημίας που έχει οδηγήσει στον θάνατο πάνω από 3.500 άτομα, οι ειδικοί προειδοποιούν να μην αγγίζουμε το πρόσωπό μας εάν θέλουμε να αποφύγουμε την εξάπλωσή του.

Ωστόσο, η Σάρα Κόντι, διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια, παράκουσε την ίδια της την εντολή, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Σήμερα, ξεκινήστε την δουλειά σας με το να μην αγγίζετε το πρόσωπό σας επειδή ένας κύριος τρόπος διάδοσης των ιών είναι όταν αγγίζετε το στόμα, την μύτη ή τα μάτια σας» ακούγεται να λέει στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Την αμέσως επόμενη στιγμή, όμως, ακόμη και η ίδια, παράκουσε την συμβουλή της, βάζοντας ένα δάχτυλο στο στόμα της για να γυρίσει τις σελίδες των σημειώσεών της.

Η Washington Post επεσήμανε πως κι άλλα εξέχοντα πρόσωπα δεν συμμορφώνονται με τις δικές τους συμβουλές για την παύση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτές, μιλώντας στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, έκανε μια παρόμοια έκκληση για την μείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, την ώρα που έξυνε την μύτη της και έδιωχνε τα μαλλιά της από το πρόσωπό της.

.@RepAOC @AOC speaks to media on #coronavirus: "One of the key parts to preventing transmission is washing you hands and not touching your face…A mask will not protect you if you don't wash your hands and if you continue to touch your face." pic.twitter.com/WNmC3pLAUP

— CSPAN (@cspan) February 28, 2020