Σκύλος και γάτα: O έρωτας…. «ράτσα» δεν κοιτά (vid)

Σκύλος και γάτα: Έχουμε δει έρωτας και… έρωτες. Αυτόν όμως σίγουρα όχι. Τον γύρο του κόσμου κάνει, αναμφισβήτητα, το πιο περίεργο βίντεο που έχουμε δει. Μία μαύρη γάτα με τον ξανθούλη σκύλο κάνουν τον έρωτά τους πιο viral «πεθαίνεις». Η νέα αυτή ιστορία αγάπης η οποία έγινε το απόλυτο viral στο Τwitter τις προηγούμενες ημέρες βιντεοσκοπήθηκε από την Lisa Plummer και μοιράστηκε από το λογαριασμό Humor and Animals, συγκεντρώνοντας μέχρι τώρα σχεδόν 6 εκατ. views.

Το βίντεο με την ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια γάτα και έναν σκύλο, που προφανώς συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι, δείχνει την μαύρη γάτα να σκαρφαλώνει στη ράχη του καναπέ και να χαζεύει έξω από το παράθυρο. Ο σκύλος με ένα σάλτο παίρνει θέση δίπλα στη γάτα και αφού ακουμπά το χέρι του στων ώμο της, παίρνοντάς την μια… τρυφερή αγκαλιά, στέκεται μαζί της για να απολαύσει τη θέα από το παράθυρο. Οι ουρές που κουνιούνται πέρα δώθε στην προκειμένη περίπτωση καταρρίπτουν το μύθο για τις αιώνια κακές σχέσης σκύλου γάτας.

cat : i suppose that you can join me

(Lisa Plummer) pic.twitter.com/DDilM6sHU9

— Humor And Animals (@humorandanimals) March 4, 2020