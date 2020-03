Έβρος νέα: Μετανάστες φωνάζουν «αλλαχού ακμπάρ», Τούρκοι πυροβολούν στον αέρα

Έβρος νέα: Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίζονται κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο και ειδικότερα στην τουρκική πλευρά. Μία από αυτές κατέγραψε η κάμερα, δείχνοντας Τούρκους στρατιώτες να πυροβολούν στον αέρα, ενώ «μετανάστες» που έχουν σπρώξει προς τα ελληνικά σύνορα, φωνάζουν «αλλαχού ακμπάρ» (ο Θεός είναι μεγάλος). Στο βάθος διακρίνονται οι φωτιές που έχουν ανάψει κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, ενώ τα επεισόδια και οι προσπάθειες να περάσουν στην ελληνική επικράτεια επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Turkish forces shooting in the air while migrants yelling "Allahu Akbar".

Today afternoon.

They should be easy to integrate.

