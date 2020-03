ΕΕ στον Έβρο: “Ευχαριστούμε την Ελλάδα” – 700 εκατ. και επιχειρησιακή στήριξη

ΕΕ στον Έβρο: Ελαφρά ανακούφιση και ικανοποίηση επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και των Ευρωπαίων αξιωματούχων στις Καστανιές για το μεταναστευτικό και την κατάσταση στα σύνορα. Οι στόχοι που είχαν τεθεί, επιτεύχθηκαν στον μέγιστο βαθμό. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός νέου πλαισίου, τόσο στην αντιμετώπιση του οργανωμένου από την Άγκυρα, σχεδίου παράνομης εισόδου χιλιάδων μεταναστών στην ελληνική επικράτεια, όσο και συνολικότερα του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος. Η επίσκεψη της ηγεσίας των ευρωπαϊκών θεσμών στον Έβρο συνοδεύτηκε από σαφή στήριξη της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της εισβολής μεταναστών από τα σύνορα με την Τουρκία, αλλά, και έμπρακτων δεσμεύσεων ενίσχυσης σε οικονομικό επίπεδο, σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό της FRONTEX.

«Το πρόβλημα δεν είναι πια προσφυγικό και μεταναστευτικό, αλλά συνιστά μια ασύμμετρη απειλή στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας που είναι και σύνορα της Ευρώπης» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Καστανιές του Έβρου εξηγώντας ότι «η παράνομη εισβολή χιλιάδων ανθρώπων παίρνει τη μορφή της επιβουλής του εθνικού μας εδάφους, με εμπροσθοφυλακή συχνά ανθρώπους άγνωστης προέλευσης αλλά και άγνωστων σκοπών, που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν απροκάλυπτα βία για να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια και εκτοξεύουν δακρυγόνα που χρησιμοποιεί ο τουρκικός στρατός». «Είναι υποχρέωσή μου να περιφρουρήσω την ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας μου και αυτό θα κάνω, ενώ είναι υποχρέωση της Ευρώπης να βοηθήσει την Ελλάδα και αυτό θα κάνει».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυριάκο για την αλλαγή της πολιτικής της Ελλάδας όσον αφορά την προστασία των συνόρων της, δηλαδή να μην επιτρέπει την παράνομη μετανάστευση στην επικράτειά της. Γιατί η Ελλάδα είναι τα πραγματικά εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο εγγυητής της σταθερότητας για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο» επισήμανε ο πρωθυπουργός της Κροατίας Andrej Plenković από τις Καστανιές.

«Ευχαριστώ την Ελλάδα που είναι η ευρωπαϊκή ασπίδα μας σε αυτούς τους καιρούς» ήταν η φράση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προκάλεσε αίσθηση. «Θα παραμείνουμε σε πολύ στενή επικοινωνία τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα προσφέρουμε κάθε απαραίτητη υποστήριξη. Η κατάσταση στα σύνορά μας δεν είναι μόνο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Είναι η ευθύνη της Ευρώπης συνολικά και θα διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα με τάξη, ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να φροντίσουμε ότι θα τηρηθεί η τάξη στα ελληνικά εξωτερικά σύνορα, που είναι επίσης σύνορα της Ευρώπης. Έχω πλήρως δεσμευτεί ότι θα κινητοποιήσουμε όλη την απαραίτητη επιχειρησιακή υποστήριξη προς τις ελληνικές αρχές» δεσμεύτηκε και εξήγησε συγκεκριμένα ότι έπειτα από ελληνικό αίτημα η Frontex ετοιμάζεται να αναπτύξει μια ομάδα ταχείας παρέμβασης (RABIT) και επίσης: «Η Frontex ετοιμάζει την ανάπτυξη ενός σκάφους ανοιχτής θαλάσσης και έξι σκαφών για παράκτιες περιπολίες, δύο ελικοπτέρων, ενός αεροσκάφους, δύο οχημάτων με θερμικές κάμερες, 100 συνοριοφύλακες πέραν των ήδη υπαρχόντων 530 που θα αναπτυχθούν από τη Frontex στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα».

The situation at our border is not only Greece’s issue to manage.

It is the responsibility of Europe as a whole.

And we will manage it in an orderly way, with unity, solidarity and determination. pic.twitter.com/hQkQiKm3zR

