My Style Rocks αποχώρηση: Gala σε αποκριάτικους ρυθμούς – Ποια κοπέλα έφυγε

My Style Rocks αποχώρηση: Το My Style Rocks Gala ήταν σε ρυθμούς του Καρναβαλιού της Βενετίας με τις παίκτριες να δίνουν τα πάντα με τις εμφανίσεις τους προκειμένου να κερδίσουν το χρηματικό έπαθλο των 2.500 ευρώ. Οι δέκα υποψήφιες επέλεξαν εντυπωσιακές στολές και περίεργες μάσκες και περπάτησαν στην πασαρέλα του πλατό που ήταν γεμάτη χρώματα και μουσική. Οι τρεις κοπέλες του My Style Rocks με την χαμηλότερη βαθμολογία ήταν η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η Κιάρα Μαρκέζη και η Τζώρτζια Παναγή.

Ωστόσο οι τρεις κριτές αποφάσισαν ομόφωνα να σώσουν την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, ενώ ο Στέλιος Κουδουνάρης θέλησε να δώσει ακόμη μια ευκαιρία στην Κιάρα Μαρκέζη και ο Λάκης Γαβαλάς στην Τζώρτζια Παναγή. Τελικά η Έλενα Χριστοπούλου έπρεπε να πάρει την απόφαση της αποχώρησης και έθεσε εκτός My Style Rocks την Τζώρτζια Παναγή.

Μεγάλη νικήτρια του My Style Rocks Gala αναδείχθηκε η Αρετή Λις, η οποία και κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 2.500 ευρώ. Η Αρετή Λις μπορεί να βρίσκεται στο My Style Rocks, μόλις μία εβδομάδα, ωστόσο κατάφερε με την επιλογή της στο αποκριάτικο Gala να κερδίσει τα 2.500 ευρώ.