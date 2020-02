Έβρος τώρα: 3.000 μετανάστες στα σύνορα – Απετράπη η είσοδος 4.000

Έβρος τώρα: Η Ελλάδα δέχτηκε μια «οργανωμένη, μαζική, παραμονή απόπειρα παραβίασης των συνόρων και άντεξε», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου. «Ενισχύουμε τις δυνάμεις μας στην ξηρά και τη θάλασσα. Ενισχύονται οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να φυλάξουμε τα σύνορά μας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο ανάμεσα στους πρόσφυγες, τους μετανάστες και στην αστυνομία. Μια ομάδα προσφύγων προσπαθεί να περάσει στην ελληνική πλευρά, έχει αφήσει πίσω της τουρκικά φυλάκια και πετάει πέτρες προς την αστυνομία, ενώ έχουν ανάψει φωτιές. Τα ΜΑΤ απάντησαν με χημικά για να τους απομακρύνουν από το σημείο και να μη φτάσουν στη χώρα μας.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ συνεχίζουν να καταφθάνουν από χθες το απόγευμα στην μεθόριο του Έβρου προς ενίσχυση της συνοριοφυλακής ενώ από την τουρκική πλευρά των συνόρων εξακολουθούν να συρρέουν ομάδες μεταναστών/προσφύγων με την προσδοκία να περάσουν στην Ελλάδα. Οι αστυνομικές ενισχύσεις αναπτύσσονται κυρίως στο βόρειο τμήμα του Έβρου, από όπου χθες επιχειρήθηκε «εισβολή» ενώ κατά μήκος της όχθης του ποταμού περιπολούν και δυνάμεις του στρατού. Σύμφωνα με πληροφορίες από ΜΜΕ της Θράκης, ένταση επικράτησε στην περιοχή του Έβρου όλο το βράδυ. Η αστυνομία, ενισχυμένη με νέες δυνάμεις, «απάντησε» με ρίψη δακρυγόνων επιχειρώντας να τους αναχαιτίσει.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργος Χρηστίδης, ανέφερε ότι πρόσφυγες και μετανάστες βρέθηκαν επί πολλές ώρες στον Εβρο, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να περάσουν στην Ελλάδα.

Με το φως της ημέρας έγιναν αντιληπτοί να κινούνται προς τα σύνορα εκατοντάδες μετανάστες-πρόσφυγες, και ανενόχλητοι από τις δυνάμεις ασφαλείας της γείτονος, να προσεγγίζουν, με μεταφορικά μέσα και πεζοί, τα σύνορα του Έβρου για να καταλήξουν εγκλωβισμένοι πίσω από έναν συρμάτινο φράχτη ή να καθηλωθούν στην τουρκική όχθη του Έβρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου δεν επιτράπηκε η είσοδος στην Ελλάδα σε περισσότερους από 4.000 μετανάστες. Κατά τη διάρκεια του 24ωρου που πέρασε 66 παράνομοι μετανάστες κατάφεραν να μπουν στην Ελλάδα.

Το Σάββατο το πρωί η εικόνα παραμένει η ίδια. Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Der Spiegel εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν στις Καστανιές, ενώ η ρίψη δακρυγόνων συνεχίζεται κάθε φορά που πλησιάζουν προς τα σύνορα. Ο πρόσφυγας που τράβηξε το παρακάτω βίντεο δήλωσε ότι φοβούνται να γυρίσουν πίσω και σκοπεύουν να παραμείνουν στο δημείο που βρίσκονται.

Αυτή την ώρα, περίπου υπολογίζονται σε περίπου 3.000 οι συγκεντρωμένοι παράνομοι μετανάστες στις Καστανιές. Ο εντοπισμός τους από τις περιπόλους Ελλήνων συνοριοφυλάκων ανδρών της FRONTEX και στρατιωτικών με τη συνδρομή και ελικοπτέρων και στη διάρκεια της νύχτας με τη χρήση θερμικών καμερών από ξηράς και από τους αυξημένους ελέγχους του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, αποτρέπει την είσοδό τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι επίδοξοι «εισβολείς» παρέμεναν στην τουρκική πλευρά της συνοριογραμμής, εκτεθειμένοι στην ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε στον Έβρο. Ειδικότερα, προσπάθεια να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών στις Καστανιές Έβρου έκαναν αργά το βράδυ της Παρασκευής μετανάστες που βρίσκονται στα σύνορα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το thrakinea.gr. Η αστυνομία, ενισχυμένη με νέες δυνάμεις, «απάντησε» με ρίψη δακρυγόνων. Οι μετανάστες προσπάθησαν να πλησιάσουν τους αστυνομικούς, ενώ φώναζαν συνθήματα.

#Evros this morning: hundreds of migrants and refugees remain stuck at Kastanies crossing point Tear gas deterrence by Greek authorities continues when they get too close to police cordon Refugee who shot this video says they are afraid to go back, intend to stay pic.twitter.com/wwL32OIGD1

— Giorgos Christides (@g_christides) February 29, 2020