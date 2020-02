Αντετοκούνμπο – Χάρντεν: «Aν είσαι 2.11, τρέχεις και απλά καρφώνεις, δεν χρειάζεσαι ταλέντο»

Αντετοκούνμπο – Χάρντεν: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τις δηλώσεις του Τζέιμς Χάρντεν για έλλειψη ικανότητας, οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε νίκη επί των Οκλαχόμα Θάντερ με διαφορά 47 πόντων. Μία από τις πιο εύκολες βραδιές τους στο NBA είχαν τα ξημερώματα τα «Ελάφια» που σημείωσαν την πέμπτη διαδοχική νίκη τους απέναντι στην ομάδα της Οκλαχόμα με 133-86 στο «Fiserv Forum». Ο Ελληνας άσος έδωσε το δικό τους σόου, αφού κατάφερε να φτάσει στο double-double από το ημίχρονο κιόλας.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε το ματς με 32 πόντους (11/16 δίποντα και 2/4 τρίποντα), 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 λάθη σε μόλις 27 λεπτά συμμετοχής. Χρόνο πήρε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος στα 9 λεπτά που αγωνίστηκε ήταν θετικός με 6 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.

Πέρυσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε στα χέρια του το βραβείο του MVP, κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος τόνισε πως εκείνος άξιζε το βραβείο, ενώ προσέθεσε πως ρόλο έπαιξαν και τα όσα πέρασε ο «Greek Freak» στη ζωή του πριν φτάσει στο ΝΒΑ. Ο διεθνής αστέρας των Μπακς δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση του Χάρντεν, γράφοντας ότι «αν αυτό πιστεύει, αυτό πιστεύει».

Φέτος, στο All Star Game, ο ηγέτης των Μπακς, σε μια διεκδίκηση της μπάλας, φαίνεται πως βρήκε τον «Μούσια» στο πρόσωπο, μια φάση που σχολιάστηκε πολύ στα αμερικανικά media. Ο σταρ των Ρόκετς πέρασε στην αντεπίθεση, μιλώντας στο ΕSPN και πέταξε το… καρφί του για τον MVP. «Αν είσαι 2.11, τρέχεις και καρφώνεις, δεν χρειάζεται ταλέντο. Εγώ μαθαίνω πως να παίζω μπάσκετ και έχω ταλέντο» ήταν τα λόγια του στο ESPN και τη Ρέιτσελ Νίκολς.

Μάλιστα, όταν η δημοσιογράφος στάθηκε στο σχόλιο του Γιάννη στην επιλογή ομάδας στο All Star Game, o oποίος είχε πει πως θέλει κάποιον να πασάρει (άρα δεν πήρε τον Χάρντεν), η απάντηση του Χάρντεν ήταν «έχω περισσότερες ασίστ από αυτόν». Επιπλέον, φαίνεται πως ο Χάρντεν δεν ξέχασε το σχόλιο του Αντετοκούνμπο μετά το All Star Game, ο οποίος είπε πως «σημάδευαν τον Χάρντεν στην επίθεση!» Στο τέλος, ο κορυφαίος σκόρερ του ΝΒΑ έδειξε την σιγουριά του για πρωτάθλημα, ενώ ανέφερε πως, αν συμβεί αυτό, θα πάρει το σεβασμό που του αξίζει.

“I wish I could just run and be 7 foot and dunk…” Harden and Giannis been taking shots at each other 😂

Next matchup on March 25th 🍿 pic.twitter.com/nqxwm5Q3OD

