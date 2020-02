Πρόσφυγες – σύνορα: Εκατοντάδες περνούν ελεύθερα την συνοριακή πύλη στην Ελλάδα

Πρόσφυγες – σύνορα: Μετά τις δηλώσεις αξιωματούχου της κυβέρνησης της Τουρκίας στο Reuters πως δεν θα εμποδίζουν πλέον τους Σύρους πρόσφυγες να περνούν στην Ευρώπη τουρκικά Μέσα δημοσιεύουν εικόνες με πρόσφυγες να μετακινούνται προς τα σύνορα. Ειδικότερα, το DHA στον λογαριασμό του στο Twitter δημοσιεύει βίντεο με πρόσφυγες να μετακινούνται προς τα σύνορα με τα πόδια και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου να λένε «Yunanistan», δηλαδή Ελλάδα. Σύμφωνα με το DHA περίπου 300 πρόσφυγες ανάμεσα στους οποίους γυναίκες και παιδιά, που βρίσκονται στην Αδριανούπολη, στο άκουσμα της είδησης άρχισαν να περπατούν μέχρι τα σύνορα για να περάσουν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και άλλα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας μεταδίδουν εικόνες με πρόσφυγες να μετακινούνται προς τα σύνορα με την Ελλάδα. Παράλληλα, οπως μεταδίδει το Anadolu, μετανάστες που επιθυμούν να περάσουν στη Λέσβο, ήδη, έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο χωριό Babakale, στην παραλία Yeşil Liman και στο Kadırga Bay. Οι μετανάστες σε αυτά τα σημεία, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για τη μετάβαση στη Λέσβο, ετοιμάζονται για τη μεταφορά τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται ανέφερε συγκεκριμένα στο Reuters ότι «η Τουρκία δεν θα εμποδίσει τους πρόσφυγες να φτάσουν στην Ευρώπη από ξηράς ή μέσω θαλάσσης από την περιοχή του Ιντλίμπ». «Τουρκική αστυνομία, η ακτοφυλακή και οι συνοριακοί φύλακες», όπως αναφέρει το πρακτορείο, «διατάχθηκαν να σταματήσουν να τους εμποδίζουν, μετά την έκτακτη στρατιωτική σύσκεψη που έκανε στην Αγκυρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» η οποία έγινε μετά την επίθεση του συριακού καθεστώτος από αέρος στην Ιντλίμπ η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 33 Τούρκων στρατιωτών.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ΑΚ, Ομέρ Τσελίκ, ανέφερε: «Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τους πρόσφυγες άλλο» και πρόσθεσε πως σήμερα, Παρασκευή, θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ, για την κατάσταση στην Συρία.

All immigrants are free to go as can be seen in the video. #syria #turkey #immigrants pic.twitter.com/sUAy5a5spQ

Turkish authorities do not block anyone from leaving.

The first immigrants to leave Turkey for Europe.

News channel A-Haber, owned by President #Erdogan's family, advertises all border crossings to Europe, on both sea and land, were opened and refugees in #Turkey started moving towards #Greece.

Erdogan raised the stakes in his blackmail policy to extract concessions. pic.twitter.com/GlXdtV76RS

