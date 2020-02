Κορονοϊός τροφές: Μάθε τι πρέπει να τρως για να μην κολλήσεις

Κορονοϊός τροφές: Μοβ λάχανο, μούρα, ρόδι: Ισχυρές αντιοξειδωτικές τροφές που όταν τις απολαμβάνουμε σε μικρά γεύματα μπορούν να ενισχύσουν τις αντιστάσεις του οργανισμού απέναντι σε ιώσεις και την γρίπη. Αποτελούν τις πρώτες καθημερινές συνήθειες που θα ήταν καλό να καθιερώσουμε, καθώς ακόμα δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για τον κορωνοϊό και την προστασία από αυτόν. Μια ολιστική προσέγγιση, υπό την σαφή διαπίστωση ότι ένας εξασθενημένος οργανισμός έχει γενικότερα περισσότερες πιθανότητες να νοσήσει προτείνει ο διατροφολόγος-διαιτολόγος Msc Δημήτρης Αθανασιάδης. Ξεκαθαρίζει από την αρχή, ότι καθώς τα επιστημονικά συμπεράσματα για τον κορωνοϊό είναι ακόμα ελάχιστα, η προσέγγιση στο θέμα της διατροφής που μπορεί να θωρακίσει τον οργανισμό, γίνεται με βάση τα βασικά δεδομένα για την προστασία από την γρίπη. Δεν υπάρχει εξειδικευμένη αντιμετώπιση για τον κορωνοϊό.

«Σε αναφορές που μόλις κυκλοφόρησαν, διαβάζω ότι αυτή τη στιγμή στην Κίνα κάνουν δοκιμές σε άτομα που έχουν νοσήσει, δίνοντας πολύ υψηλές δόσεις βιταμίνης C καθημερινά, για να δουν πώς θα αντιδράσουν. Φαίνεται να θεωρούν ότι τα αντιοξειδωτικά και κυρίως η βιταμίνη C βοηθούν σε σημαντικό βαθμό να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας», εξηγεί ο κύριος Αθανασιάδης. Επισημαίνει ότι ένας εξασθενημένος οργανισμός, που δεν τρώει σωστά, είναι φυσικό να νοσήσει πιο βαριά από κάποιον ιό. «Πέρα από τη διατροφή, ο καλός ύπνος και ο τρόπος ζωής είναι σημαντικός. Αν κάποιος παίρνει βιταμίνη C και κάθε βράδυ ξενυχτά, προφανώς κουράζει περισσότερο τον οργανισμό του, είναι πιο ευάλωτος. Ένα άτομο που τρώει σωστά, καλύπτει θρεπτικές ανάγκες σε βιταμίνες, κοιμάται καλά, γυμνάζεται συστηματικά και έχει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, έχει λιγότερες πιθανότητες να νοσήσει βαριά, αν νοσήσει».

Κορονοϊός τροφές: Κουρκουμάς, μοβ λάχανο, ρόδι

Ένα πρώτο βήμα είναι να αυξήσουμε τα φρούτα και τα λαχανικά με αντιοξειδωτικά. «Χυμός ρόδι, μούρα, φράουλες, ακτινίδιο, μπρόκολο, κουνουπίδι, μοβ λάχανο. Επίσης ο κουρκουμάς έχει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση». Ο κύριος Αθανασιάδης επισημαίνει ότι θα βοηθούσε και η χρήση συγκεκριμένων συμπληρωμάτων το διάστημα της έξαρσης «είναι σαν να παίρνεις αυξημένα μέτρα ασφαλείας» εξηγεί, εστιάζοντας στην Ester C και τη βιταμίνη Ε.

Ο κύριος Αθανασιάδης προσθέτει ότι «αν κάποιος έχει αυξημένο κίνδυνο να προσβληθεί ή βρίσκεται σε περιβάλλον ατόμων που νοσούν, καλό είναι να αποφεύγει τις υποθερμιδικές δίαιτες αυτές τις μέρες». Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζει ότι αυτές είναι γενικές αρχές για την προστασία του οργανισμού απέναντι σε ιώσεις και γρίπη, καθώς δεν έχουμε πλήρη δεδομένα για τον κορωνοϊό.