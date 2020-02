Επεισόδια στη Μυτιλήνη: Πεδίο μάχη τα νησιά, τραυματίες αστυνομικοί στη Χίο

Επεισόδια στη Μυτιλήνη: Σε πεδίο μάχης φαίνεται πως έχει μετατραπεί η Μυτιλήνη, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως 43 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί -δυο εκ των οποίων σοβαρά- κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή Καράβας, την περιοχή που έχει επιταχθεί από την κυβέρνηση για την κατασκευή της νέας δομής προσφύγων. Επεισόδια είχαν σημειωθεί νωρίτερα και στη Χίο, όπου κάτοικοι του νησιού εισέβαλαν σε δύο ξενοδοχεία όπου διαμένουν άνδρες των ΜΑΤ. Όπως έγινε γνωστό, οι κάτοικοι «πολιόρκησαν» για λίγη ώρα το ξενοδοχείο και στη συνέχεια μπήκαν στα δωμάτια των αστυνομικών. Μάλιστα, άρχισαν να πετάνε τα πράγματά τους από τα μπαλκόνια.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την περιοχή της Καράβας, έχει ξεσπάσει φωτιά σε δασική έκταση που βρίσκεται κοντά στο δρόμο μετά από τις συνεχείς ρίψεις χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων που εκτόξευσαν άνδρες των ΜΑΤ. Tρεις είναι οι εστίες της φωτιάς με την Πυροσβεστική να έχει επικεντρωθεί στην πρώτη που είναι και η μεγαλύτερη εστία. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Σαπφούς.

Riot police now pushing protestors back from site in north of Lesvos. Lots and lots of tear gas used against people just chanting peaceful slogans against detention centres. pic.twitter.com/G4YuhXetJg

— Katy Fallon (@katymfallon) February 26, 2020