Αντετοκούνμπο – Ντρέικ: Η αντίδραση του Greek Freak στο trash talking

Αντετοκούνμπο – Ντρέικ: Οι Μπακς επέστρεψαν στο Τορόντο για πρώτη φορά μετά την ήττα στο περσινό Game 6 των πλέι οφ, αλλά αυτή τη φορά έφυγαν θριαμβευτές. Ο γνωστός ράπερ Ντρέικ προσπάθησε να κάνει… τα δικά του, σε μια προσπάθεια να “χαλάσει” το μυαλό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Ντρέικ φαίνεται ότι περίμενε με ανυπομονησία την κόντρα των Ράπτορς με τους Μπακς. Το… trash talking ξεκίνησε πριν το τζάμπολ του αγώνα, αφού εμφανίστηκε με δύο ζώνες… WWE -όπως και η μασκότ των Ράπτορς- θέλοντας έτσι να κοροϊδέψει τον χαβαλέ που κάνει ο Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του πριν από τα παιχνίδια των Μπακς.

Ο γνωστός ράπερ κάθισε στις court seats και τα… έβαλε πολλές φορές με τους παίκτες των Μπακς, θέλοντας να τους “χαλάσει” το μυαλό. Η επιμονή του φαίνεται πως ενόχλησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον τηλεοπτικό φακό να τον “συλλαμβάνει” να του λέει να το βουλώσει! Οι Μπακς πέρασαν τελικά νικηφόρα από το Τορόντο και είχαν… όρεξη για να κάνουν καλαμπούρι, ανεβάζοντας μία χαρακτηριστική φωτογραφία του Ντρέικ, προφανώς μετά το συγκεκριμένο ματς.

Drake is in the building and he brought the belt with him 😂 pic.twitter.com/tiAuOaWy7v

— TSN (@TSN_Sports) February 26, 2020