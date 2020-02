Κορονοϊός Ιράν: Ο αν. υπουργός Υγείας ιδρώνει και βήχει – Θετικός στον ιό (vid)

Κορονοϊός Ιράν: Θετικός στον κορωνοϊό είναι ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας του Ιράν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου σήμερα, με το βίντεο που τον δείχνει να βήχει και να ιδρώνει σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. «Το τεστ για τον Ιράι Χαρίρτσι, αναπληρωτή υπουργό Υγείας που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή στην μάχη για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, ήταν θετικό» ανέφερε σήμερα σε tweet, ο Αλιρέζα Βαχαμπζαντέχ, σύμβουλος των μέσων ενημέρωσης του υπουργείου Υγείας.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας στο Twitter και μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, o Ιράζ Χαρίρτσι δήλωσε ότι έχει μολυνθεί από κορωνοϊό, αλλά πως «σίγουρα θα νικήσει». Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση της είδησης πως βρέθηκε θετικός στον ιό, κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο που δείχνει τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας στην χθεσινή του εμφάνιση σε συνέντευξη Τύπου, στην οποία διέψευσε την είδηση ενός βουλευτή πως στην πόλη του Κομ του Ιράν υπάρχουν 50 νεκροί από τον κορωνοϊό, τονίζοντας πως το Ιράν έχει υπό έλεγχο την επιδημία. Στο βίντεο, όμως, ο αναπληρωτής υπουργός φαίνεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, να βήχει διαρκώς και να σκουπίζει το μέτωπό του αρχικά με το χέρι του και στην συνέχεια με μαντίλι.

Iraj Harirchi, Iran's deputy health minister, went on TV yesterday (left) to insist the Iranian government was getting the #coronavirus outbreak under control.

Today it was announced Harirchi himself has the virus. pic.twitter.com/dO0RgLyydk

— Raf Sanchez (@rafsanchez) February 25, 2020