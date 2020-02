My Style Rocks spoiler αποχώρηση 28/2: Ποια παίκτρια φεύγει την Παρασκευή

My Style Rocks spoiler αποχώρηση 28/2: Το My Style Rocks κάθε φορά μας εκπλήσσει. Μετά την διπλή αποχώρηση στο gala της Παρασκευής, όπου εκτός από τη Νέλλυ που αποχώρησε, έφυγε οικειοθελώς και η Κρίστεν Λεωτσάκου, έρχεται το spoiler αυτής της εβδομάδας. Όπως όλα δείχνουν από το My Style Rocks, η παίκτρια που θα αποχωρήσει είναι η Τζόρτζια Παναγή και ενδεχομένως θα τη θυμάστε από την κόντρα που είχε με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Την αποχώρησή της από το My Style Rocks μαρτύρησε το Instagram account της. Κι αυτό επειδή όλο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η Τζόρτζια Παναγή έκανε βόλτες στην Αθήνα, διασκέδασε το βράδυ σε νυχτερινό κέντρο, ενώ την Κυριακή τη πέρασε σε παραλιακή περιοχή της πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.. Η Τζόρτζια Παναγή ανέβαζε συνεχώς στο account της story από βόλτες, και δεν ήταν στα γυρίσματα του My Style Rocks , κάτι που λογικά προδίδει, πως είναι η κοπέλα που αποχωρεί αυτή την εβδομάδα.

