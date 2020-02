9χρονος με νανισμό: Η καλύτερη μέρα της ζωής του στο γήπεδο (vids)

9χρονος με νανισμό: Τον γύρο του κόσμου έκανε το βίντεο 9χρονου με νανισμό που ήθελε να αυτοκτονήσει λόγω bullying. Από τη μία μέρα στην άλλη η ζωή του άλλαξε. Το αγόρι καταχειροκροτήθηκε από ένα γεμάτο γήπεδο όταν μπήκε με τους παίχτες της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. «Από τη χειρότερη μέρα της ζωής του, βρέθηκε στην καλύτερη» είπε η μητέρα του μικρού Κουέιντεν μετά την αποθέωση που γνώρισε το παιδί όταν μπήκε μαζί με τους παίκτες της εθνικής ομάδας All-Stars του αυστραλιανού ράγκμπι στο γήπεδο. «Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τις διαστάσεις που θα λάβει αυτό» είπε η μητέρα του παιδιού αναφερόμενη στο κύμα συμπαράστασης που έλαβε από όλο τον κόσμο.

Το 9χρονο αγοράκι που έχει νανισμό συγκλόνισε όλο τον κόσμο με το κλάμα του λόγω του bullying που υφίσταται στο σχολείο και μάλιστα σε ηλικία έξι ετών ήταν η πρώτη φορά που ήθελε να αυτοκτονήσει. Η μητέρα του 9χρονου Κουέιντεν δημοσίευσε το βίντεο που ο μικρός κλαίει με λυγμούς περιγράφοντας τι συνέβη στο γιο της. «Αυτό κάνει το bullying», ενώ στη συνέχεια ακούγεται και ο μικρός να λέει ότι θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του. «Δώσε μου ένα μαχαίρι, θα σκοτωθώ. Θέλω να πεθάνω».

Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως μια έκκληση, πολύ σύντομα μετατράπηκε σε κίνημα. Το βίντεο δημοσιεύτηκε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου κι έκτοτε έγινε viral, έχοντας προβληθεί πάνω από 16 εκατ. φορές, με την Μπέιλς να καθίσταται δέκτης μιας πρωτοφανούς μαζικής συμπαράστασης από όλο τον πλανήτη.

Μάλιστα, στο πλευρό της μητέρας του 9χρονου Κουέιντεν βρέθηκε ο δημοφιλής Αυστραλός ηθοποιός, Χιου Τζάκμαν, ο οποίος ανάρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έλεγε στην Μπέιλς: «Ό,τι κι αν συμβεί, στο πρόσωπό μου έχεις βρει ένα φίλο».

«Κουέιντεν, είσαι δυνατότερο απ’ όσο νομίζεις, φιλαράκο», δήλωσε ο Τζάκμαν. «Σας παρακαλώ όλους ας είμαστε καλοί ο ένας με τον άλλο. Το bullying δεν είναι OK, τελεία και παύλα», ανέφερε στο μήνυμά του ο γνωστός ηθοποιός

Quaden – you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 20, 2020