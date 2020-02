My Style Rocks spoiler 21/2: Διπλή αποχώρηση σήμερα

My Style Rocks spoiler 21/2: Διπλή αποχώρηση θα έχουμε την Παρασκευή από το My Style Rocks. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Ευτυχείτε» η Νέλλυ Ράι είναι η παίκτρια που θα αποχωρήσει με τη συνήθη διαδικασία. Η παίκτρια, σύμφωνα πάντα με το «Ευτυχείτε», έκλαιγε περισσότερες από 3 ώρες στα παρασκήνια του My Style Rocks μετά την αποχώρησή της αφού πάλεψε πάρα πολύ για να μείνει στο παιχνίδι και ήταν απαρηγόρητη που τελικά δεν τα κατάφερε.

Μάλιστα η παραγωγή του My Style Rocks μάταια προσπαθούσε να της πάρει συνέντευξη μετά την αποχώρησή της αφού η παίκτρια δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει

Η δεύτερη παίκτρια που θα αποχωρήσει από το My style rocks είναι η Κρίστεν Λεωτσάκου.