My Style Rocks 3: Απίστευτα σκηνικά Γαβαλά – Κλάμα μέχρι δακρύων στο πλατό

My Style Rocks 3: Κυριολεκτικά στα… πατώματα έπεσαν όλοι στο My style Rocks από τα γέλια, καθώς κανείς δεν περίμενε να ακούσει αυτά που έλεγε και έκανε ο Λάκης Γαβαλάς. Στο χτεσινό επεισόδιο του My style rocks, την ώρα που οι κριτές σχολίαζαν τις στιλιστικές επιλογές της Ζάνα Σίριακ, ο Λάκης Γαβαλάς σηκώθηκε και πήγε δίπλα στην διαγωνιζόμενη και έκατσαν μαζί κάτω.

Οι ατάκες του Λάκη Γαβαλά και το γεγονός ότι έκλεψε το τάπερ της Ζάνα έκαναν τόσο την Έλενα Χριστοπούλου και τον Στέλιο Κουδουνάρη, όσο και την Κατερίνα Στικούδη και τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες να πέσουν κάτω από τα γέλια. Η κίνηση του Λάκη Γαβαλά που τους έκανε όλους να… λιώσουν από τα γέλια.

My Style Rocks 3: Το… «λιώσιμο»

My Style Rocks 3: Η νικήτρια του προηγούμενου επεισοδίου

Το χθεσινό επεισόδιο (19/2), όπως και κάθε Τετάρτη, ήταν θεματικό και μάλιστα το θέμα το είχε επιλέξει η νικήτρια της περασμένης εβδομάδας, Ζάννα Σιρεάκ. Κάποιες παίκτριες τα πήγαν καλά, κάποιες όχι τόσο, ενώ μάλιστα δεν έλειψαν και οι κόντρες. Μία ήταν όμως η παίκτρια που τα κατάφερε λίγο καλύτερα από τις υπόλοιπες. Αυτή δεν ήταν άλλη από την Μαρία Καζαριάν.

Η Μαρία Καζαριάν, συγκέντρωσε 15,6 βαθμούς, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Κρίστεν Λεωτσάκου συγκεντρώνοντας και αυτή 14,5 βαθμούς. Την τελική απόφαση πήραν οι συμπαίκτριές τους και όρισαν νικήτρια της ημέρας τη Μαρία, η οποία πήρε έτσι κι έναν εξτρά βαθμό που θα της είναι χρήσιμος για το Gala της Παρασκευής.

My Style Rocks 3: Ολόκληρο το χθεσινό επεισόδιο