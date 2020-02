Γερμανία επίθεση: Πυροβολισμοί και νεκροί στην Χάναου – Σκοτώθηκε ο δράστης

Γερμανία επίθεση: Τουλάχιστον εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στο Χάναου της Έσσης στη Γερμανία σε δύο επιθέσεις εναντίον θαμώνων σε μπαρ στο κέντρο της πόλης. Ο δράστης είναι νεκρός, ενώ στο σπίτι του η αστυνομία εντόπισε ακόμη ένα πτώμα χωρίς να διευκρινίζεται ποια η σχέση του νεκρού αυτού με τον ύποπτο. Σύμφωνα με την τηλεόραση της Έσσης, οι επιθέσεις με πυροβολισμούς έγιναν διαδοχικά σε δύο μπαρ με ναργιλέδες (shisha bars). Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 22:00 (τοπική ώρα), άνδρες που βρίσκονταν έξω από μπαρ με ναργιλέδες στο κέντρο της πόλης έγιναν στόχος πυρών από διερχόμενο αυτοκίνητο. Σε αυτή την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, πιθανόν κουρδικής καταγωγής.

Λίγη ώρα αργότερα, πανομοιότυπη επίθεση δέχθηκαν θαμώνες άλλου τέτοιου μπαρ και βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον ένατο νεκρό στις επιθέσεις. Ο ιστότοπος της Offenbach-Presse έκανε λόγο και για τρίτη επίθεση, μεταδίδοντας πως ακούστηκαν πυροβολισμοί και σε κεντρική πλατεία της πόλης, ωστόσο οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Μιλώντας στην εφημερίδα, ο δήμαρχος της πόλης των 98.000 κατοίκων Κλάους Καμίνσκι δήλωσε συγκλονισμένος και τόνισε ότι η αποψινή νύχτα είναι «η χειρότερη που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί». Παρότρυνε ωστόσο τους πολίτες του Χάναου να μην κάνουν αυθαίρετες εικασίες πριν εξιχνιαστεί η υπόθεση.

Local media outlets in #Hanau, #Germany confirm that at least 8 people have been shot dead in two shooting incidents targeting #shisha bars.#Birtherism #Bernie #BernieSanders #Trumpocrat #TrumpRally #DemocraticDebate #BarrResign #AppleCard #TrumpRallyphoenix #Bloomberg pic.twitter.com/q5u4NFK4PE

— NEWS SAVVY (@NEWS__SAVVY) February 19, 2020