My Style Rocks 3: Τα «πυρά» της Janna στην Κιάρα Μαρκέζη

My Style Rocks 3: Νέες αιχμές άφησε η Janna Sireac για την Κιάρα Μαρκέζη, υπονοώντας ότι δεν δημιουργεί μόνη τα λουκ της στο My Style Rocks. Η Κιάρα εμφανίστηκε στο My Style Rocks με ένα ανοιξιάτικο λουκ. Η παίκτρια ήταν έτοιμη να πάει σε ένα απογευματινό πάρτι σε ταράτσα. Η Janna της έβαλε δύο, εξηγώντας τους λόγους που θα βάζει 2 και 3 κάθε φορά. «Γενικά, το έχω πει νομίζω. Θα βάζω στην Κιάρα 2-3 μέχρι να δω την Κιάρα. Δεν μπορώ ξαφνικά να αλλάξω. Τα έχω πει από πριν αυτά και είναι εκτός εποχής. Μου αρέσει, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει είναι περιοδικό».

Η Κατερίνα Στικούδη ζήτησε διευκρινίσεις από την Janna. Η παίκτρια του My Style Rocks λέει: «Μέχρι να δω την Κιάρα να προσπαθεί μόνη της και να κάνει τα δικά της τα λάθη». Τότε, η Κιάρα απάντησε: «Νομίζω αυτό έχει παλιώσει πια. Όλο αυτό ότι κάποιος με ντύνει, ότι κάποιος μου το κάνει». «Παλιό είναι αλλά δεν βλέπω να έχει αλλάξει», επέμεινε η Janna. Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Janna υποστηρίζει στο πλατό του My Style Rocks ότι η Κιάρα έχει στυλίστα που επιμελείται τα λουκ της.

My Style Rocks 3: Δείτε απόσπασμα από την εκπομπή