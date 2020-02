My Style Rocks αποχώρηση: Ερωτικό το Gala – Ποια κοπέλα είπε ‘αντίο”

My Style Rocks αποχώρηση: Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποχαιρέτησε το My Style Rocks λίγες μόνο εβδομάδες μετά την είσοδό της. Υπό το βλέμμα της Κατερίνας Σιτκούδη, που ήταν για ακόμα μια ημέρα εκθαμβωτική στο Gala του My Style Rocks, η κριτική επιτροπή του παιχνιδιού κλήθηκε να αποφασίσει για τις κοπέλες με το καλύτερο και εκείνες με το λιγότερο καλό ντύσιμο. Φυσικά, το concept της ημέρας δεν θα μπορούσε να κινηθεί σε διαφορετικά πλαίσια από εκείνα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η μεγάλη νικήτρια της εβδομάδας ήταν η Τζάνα Σίρεακ, η οποία κέρδισε και το εβδομαδιαίο έπαθλο των 2.500 ευρώ. Στον αντίποδα, οι τρεις υποψήφιες προς αποχώρηση ήταν η Τζώρτζια Παναγή, η Δήμητρα Αλεξανδράκη και η Κρίστεν Λεωτσάκου. Οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες έσωσαν την Κρίστεν και ως εκ τούτου η Τζώρτζια και η Δήμητρα στάθηκαν μπροστά στους κριτές για να ακούσουν την απόφασή τους. Εκείνοι με την σειρά τους, έκριναν πως η Τζώρτζια έχει περισσότερα να… δώσει στο παιχνίδι και αποφάσισαν ότι πρέπει να αποχωρήσει η Δήμητρα Αλεξανδράκη, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την είσοδό της.

My Style Rocks αποχώρηση: Η καυτή Δήμητρα έφυγε από το παιχνίδι μόδας

My Style Rocks: Ο Γαβαλάς έδωσε ρέστα

Χαμός επικράτησε στο Gala του My Style Rocks, καθώς οι ατάκες που πετούσε ο Λάκης Γαβαλάς έκαναν τους πάντες να βάλουν τα γέλια. Η Έλενα Χριστοπούλου, μάλιστα, έκλαιγε στην κυριολεξία από τα γέλια και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το πλατό. «Με το αγόρι μου είχαμε γνωριστεί σε vegan πικ νικ στον Εθνικό Κήπο», είπε η Κρίστεν Λεωτσάκου στο Gala του My Style Rocks και κάπου εκεί ξεκίνησε ο χαμός.

Η Έλενα Χριστοπούλου δεν μπορούσε να συνέλθει από τα γέλια και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το πλατό και να σταματήσει το γύρισμα. Επέστρεψε, ωστόσο, μετά από λίγο και η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά.