My Style Rocks: Η Δήμητρα Αλεξανδράκη για το spoiler με την αποχώρησή της

My Style Rocks: Το «Πρωινό» και η Μαίρη Αρώνη συνάντησαν τη Δήμητρα Αλεξανδράκη για να της πάρουν μία δήλωση. Και αυτό διότι τα spoilers λένε είναι η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το My Style Rocks. «Οι φήμες ότι θα ξαναμπώ στο My Style Rocks είναι φήμες» δήλωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι δεν είναι στο παιχνίδι. Στην ερώτηση αν η αποχώρησή της οφείλεται σε βέτο του Στέλιου Κουδουνάρη δεν απάντησε. Αντ’ αυτού χαμογέλασε και ευχαρίστησε τη δημοσιογράφο. «Δεν είναι η ώρα ακόμα να μιλήσω. Ο κόσμος βλέπει». Ήταν ότι αρκέστηκε να πει.

Όσο για τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε η Ραμόνα Βλαντή σχετικά με το My Style Rocks, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είπε τα εξής. «Έχω σταματήσει να ασχολούμαι με εμπαθείς και κομπλεξικούς ανθρώπους. Δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου άλλο». Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία spoilers γύρω από το ριάλιτι μόδας, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είναι η παίκτρια που θα αποχωρήσει από το αποψινό Gala του «My style rocks».

Δείτε το απόσπασμα με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη από το My Style Rocks: