Όσκαρ 2020 νικητές: Τα Παράσιτα καλύτερη ταινία – Βραβεία σε Χόακιν Φίνιξ και Ζελβέργκερ

Όσκαρ 2020 νικητές: Τα Όσκαρ 2020 απονεμήθηκαν. Μεγάλος νικητής τα Παράσιτα, τα οποία έκαναν την ανατροπή, όχι μόνο της χρονιάς, αλλά και γενικώς, καθώς είναι η πρώτη ξενόγλωσση ταινία που κερδίζει το μεγάλο βραβείο. Οι αστέρες του Χόλιγουντ είχαν πάρει από νωρίς τις θέσεις τους στο «Dolby Theatre», οι υποψήφιοι των Όσκαρ 2020, τα μεγάλα φαβορί ανέμεναν τα αποτελέσματα τα οποία, όπως αποδείχθηκε στο τέλος της βραδιάς, ήταν ιστορικά.

Τα Παράσιτα ήταν δικαίως ο μεγάλος νικητής των 92ων βραβείων Όσκαρ, αποσπώντας όλα τα μεγάλα βραβεία. Χοακίν Φοίνιξ και Ρενέ Ζελβέγκερ, πήραν το Όσκαρ Α’ ανδρικού και Α’ γυνακείου αντίστοιχα, ως αναμενόταν.

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Τα δάκρυα του Φοίνιξ

Ο Χόακιν Φοίνιξ έκανε μια ομιλία με κοινωνικό πρόσωπο, μίλησε για το ρατσισμό, για τα δικαιώματα των ζώων, για την ανισότητα. Μίλησε φυσικά για το περιβάλλον, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σπαταλάμε τις πρώτες ύλες, και είπε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε την κατανόηση και την αγάπη για να γίνονται οι αλλαγές ευκολότερες για όλους. Δήλωσε ευγνώμων που του δόθηκαν δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και πρόσθεσε ότι ο δρόμος προς την εξιλέωση πρέπει να είναι κοινός. Δακρυσμένος, αναφέρθηκε στον αδελφό του, επίσης ηθοποιό, Ρίβερ Φίνιξ, που έφυγε από τη ζωή σε μικρή ηλικία από ναρκωτικά.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στα Όσκαρ τιμήθηκαν όλα τα πρόσωπα της βιομηχανίας του θεάματος που έφυγαν από τη ζωή μέσα στη χρονιά, με το αφιέρωμα να κλείνει με τον Κερκ Ντάγκλας που πέθανε μόλις πριν από λίγες ημέρες. Όσο παιζόταν το αφιέρωμα, τραγουδούσε η Μπίλι Άιλις.

Ο Μπονγκ Τζουν Χο πήρε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, αλλά και καλύτερης ταινίας για τα «Παράσιτα» (Parasite), υβρίδιο μαύρης σάτιρας, θρίλερ και αλληγορίας για την ζωή των προνομιούχων και των μη προνομιούχων στη σύγχρονη Σεούλ, ταινία που σύμφωνα με την κριτική της εφημερίδας The Wall Street Journal «είναι πάντα μπροστά από τον θεατή της, σε κάθε σκηνή».

Ο Μπονγκ κέρδισε το βραβείο που διεκδικούσαν το ιερό τέρας του Χόλιγουντ Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο Σαμ Μέντες και ο Τοντ Φίλιπς με τον «Τζόκερ». Ο Μπονγκ Τζουν Χο, ο οποίος σε μια βραδιά πήρε τα δύο πρώτα μεγάλα Όσκαρ για την Νότια Κορέα αποκάλυψε και τι θα κάνει στην συνέχεια: Θα πίνει μέχρι το πρωί…

Στην ομιλία του ο Μπονγκ Τζουν Χο αναφέρθηκε στον Μάρτιν Σκορτσέζε τον οποίο ολόκληρο το Dolby Theater σηκώθηκε να χειροκροτήσει.

Ολόκληρο το Dolby Theater όρθιο για να χειροκροτήσει τον Eminem

never loved anything more than Kelly Marie Tran singing every word to “Lose Yourself” at the #Oscars pic.twitter.com/XsqIUqjjcv — GIPHY Pop (@GiphyPop) February 10, 2020

Η Λόρα Ντερν ευχαρίστησε τους γονείς της, επίσης ηθοποιούς και υποψήφιους στο παρελθόν για Όσκαρ. Ευχαρίστησε επίσης έναν έναν τους συντελεστές της ταινίας και τους φίλους της.

Σε αντίθεση με τις ομιλίες του στα υπόλοιπα βραβεία οι οποίες περιείχαν πειράγματα στην ομιλία του στα Όσκαρ 2020 ήταν μια τυπική ομιλία με αναφορές στους γονείς του και στο… Χόλιγουντ. Ο Μπραντ Πιτ αφιέρωσε το βραβείο στα παιδιά του λέγοντας «σας λατρεύω, κάνω τα πάντα για εσάς».

Δείτε βίντεο από την είσοδο στο κόκκινο χαλί των αστέρων του Χόλιγουντ