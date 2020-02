My Style Rocks 3 Spoiler: Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποχωρεί από το ριάλιτι

My Style Rocks 3 Spoiler: Εκτός My Style Rocks φαίνεται πως βρίσκεται η Δήμητρα Αλεξανδράκη. H ίδια, όπως όλα δείχνουν, είναι η επόμενη κοπέλα που αποχωρεί από το παιχνίδι στο Gala της ερχόμενης Παρασκευής. Δεν είναι μυστικό ότι το γνωστό μοντέλο δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον Στέλιο Κουδουνάρη. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, διακόπηκαν τα γυρίσματα του My Style Rocks λόγω εντάσεων και διαφωνιών από την μεριά του αυστηρού κριτή.

Βέβαια, η βαθμολογία της Δήμητρας Αλεξανδράκη από την αρχή ακόμη που μπήκε στο παιχνίδι κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα να αποτελεί την επόμενη διαγωνιζόμενη που αποχωρεί από το παιχνίδι στο My Style Rocks Gala. Η αποχώρηση θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. «Αποχωρεί η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Αποχώρησε στο Gala με την κανονική διαδικασία. Νομίζω ότι κουράστηκε από όλο αυτό κι επειδή συναντιούνται στα καμαρίνια και μιλάνε, δεν είναι η πρώτη φορά που τους ζήτησε να την ψηφίσουν για να φύγει», αποκάλυψε η Αφροδίτη Γραμμέλη μέσα από το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

