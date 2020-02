Ταϊλάνδη μακελειό: Νεκρός ο δράστης από πυρά της αστυνομίας

Ταϊλάνδη μακελειό: Ταϊλανδός στρατιώτης σε παροξυσμό, άνοιξε πυρ μέσα σε εμπορικό κέντρο της χώρας σκοτώνοντας συνολικά 26 ανθρώπους και τραυματίζοντας 57, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Πραγιούτ Τσαν-Οτσα. Το μακελειό με 27 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου του δράστη της επίθεσης, σε εμπορικό κέντρο είναι «πρωτοφανές» στη χώρα, είπε ο πρωθυπουργός. «Είναι πρωτοφανές στην Ταϊλάνδη και θέλω να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει μια τέτοια κρίση», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο νοσοκομείο της πόλης Νακόν Ρατσασίμα όπου πήγε να επισκεφθεί τους τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν εκεί μετά τη σφαγή.

Πρόσθεσε ότι τα κίνητρα του δολοφόνου ήταν «προσωπικά», έχουν σχέση με μια διένεξη για την «πώληση ενός σπιτιού» στην οποία θεωρούσε ότι είχε εξαπατηθεί. Ο στρατιώτης σκοτώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις μετά την ολονύκτια πολιορκία στο εμπορικό κέντρο Terminal 21 της πόλης λίγο μετά τις 04:00 ώρα Ελλάδος. Το γεγονός μάλιστα επιβεβαίωσαν ο υπουργός Δημόσιας Υγείας Ανουτίν Σαρνβιρακούλ και ο αρχηγός της αστυνομίας. «Ευχαριστούμε την αστυνομία και τον στρατό που έδωσε τέλος στην κατάσταση. Ο ένοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε», ανακοίνωσε ο υπουργός με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Facebook.

Ο Ταϊλανδός υπαξιωματικός Τζακραπάντ Τόμα, 34 ετών, ήταν επαγγελματίας στρατιώτης, εκπαιδευτής σκοποβολής στη μονάδα του και εκπαιδευμένος ελεύθερος σκοπευτής στο πρόγραμμα των ειδικών δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ταϊλάνδης.

CCTV footage released by media showing how this man is really really dangerous. My prayers go all to the victim who still trap inside the mall.#กราดยิงโคราช

