Ταϊλάνδη μακελειό: Αυξήθηκαν οι νεκροί – Δεν σταματούσε να ρίχνει ο στρατιώτης

Ταϊλάνδη μακελειό: Ο μακελάρης επαγγελματίας στρατιώτης από την Ταϊλάνδη σκόρπισε τον θάνατο χθες σε τουλάχιστον 29 συμπολίτες του πριν πέσει νεκρός από πυρά της αστυνομίας. Εξαγριωμένος από μια συμφωνία για περιουσιακά στοιχεία, ο 34χρονος υπαξιωματικός σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 57 σπέρνοντας τον τρόμο σε τέσσερις περιοχές γύρω από την πόλη Νακόν Ρατσασίμα. Λίγη ώρα αργότερα και έπειτα από κινηματογραφική καταδίωξη έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Τα περισσότερα από τα θύματά του βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο (Terminal 21) όπου και ο ένοπλος δολοφόνος παρέμεινε οχυρωμένος στην διάρκεια της νύχτας. Την ίδια στιγμή οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν αποκλείσει την γύρω περιοχή. Ο μακελάρης σκόρπισε τον θάνατο έχοντας κλέψει ένα επιθετικό όπλο, αλλά και πυρομαχικά από την βάση όπου υπηρετούσε.

Αυτόπτες μάρτυρες έτρεχαν αλλόφρονες να καλυφθούν από τις σφαίρες του δράστη, ο οποίος δεν σταματούσε να πυροβολεί, σκορπώντας τον θάνατο και τον πανικό.

