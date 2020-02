Ταϊλάνδη μακελειό: Πυροβολισμοί σε εμπορικό – “Ο θάνατος είναι αναπόφευκτος”

Ταϊλάνδη μακελειό: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Ταϊλάνδη, με τουλάχιστον 17 νεκρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοπλος που πυροβολούσε αδιακρίτως στο εμπορικό κέντρο είναι στρατιωτικός, εξοπλισμένος με καραμπίνα. «Ο οπλοφόρος χρησιμοποίησε αυτόματο όπλο και πυροβόλησε αθώα θύματα, με αποτέλεσμα πολλά να τραυματιστούν ή να σκοτωθούν», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 17 νεκρούς, ενώ αρκετοί είναι οι σοβαρά τραυματισμένοι. Πάντα κατά την αστυνομία, ο στρατιώτης έκλεψε ένα όχημα από το στρατόπεδό του πριν εξαπολύσει την επίθεση στο εμπορικό κέντρο. Ο ένοπλος στρατιώτης διαφεύγει της σύλληψης, όπως έκανε γνωστό η αστυνομία.Ο στρατιώτης φέρεται να κρατάει ομήρους 16 ανθρώπους σε ένα εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Thai News Agency και όπως αναμεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik News. Η περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο έχει τεθεί σε αστυνομικό κλοιό.

Ο στρατιώτης, αρχικά, άνοιξε πυρ και σκότωσε έναν αξιωματικό και δύο άλλους ανθρώπους σε στρατόπεδο. Στη συνέχεια διέφυγε με ένα κλεμμένο Χάμβι και κατευθύνθηκε σπίτι του όπου σκότωσε ακόμη δυο ανθρώπους, πριν πάει στην αποθήκη όπλων της στρατιωτικής βάσης, όπου σκότωσε κι άλλους. Στη συνέχεια ο στρατιώτης άρχισε να πυροβολεί, ενώ κατευθυνόταν σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Μουάνγκ της πόλης Κοράτ (Νακόν Ρατσασίμα), 155 μίλια βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι δράστης της επίθεσης είναι ο Jakraphanth Thomma, ο οποίος πριν ανοίξει πυρ επιτέθηκε σε ανώτερο αξιωματικό και έκλεψε όπλα και σφαίρες από στρατόπεδο. Στη συνέχεια άνοιξε πυρ σε βουδιστικό ναό αλλά και σε εμπορικό κέντρο. Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν βίντεο που δείχνουν τον δράστη να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο μπροστά από το εμπορικό κέντρο και να ξεκινά να πυροβολεί αδιακρίτως.

