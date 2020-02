Ηλιάνα – Σνικ: Η πρώτη φωτο στο Instagram

Ηλιάνα – Σνικ: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι ζευγάρι με τον Snik και δεν το κρύβουν. Η σχέση του μοντέλου και του trapper αποκαλύφθηκε το φθινόπωρο, όταν και εθεάθησαν σε μπαρ του Χαλανδρίου. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Snik δεν έκρυψαν ποτέ τον ερωτά τους και κατά τη διάρκεια εξόδων τους έδειχναν το πόσο όμορφα περνούσαν ο ένας με τον άλλον, ανταλλάσσοντας φιλιά και αγκαλιές. Μπορεί ο φωτογραφικός φακός να τους έχει συλλάβει αρκετές φορές σε τρυφερές στιγμές, ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν είχε μοιραστεί κοινή τους φωτογραφία στα social media. Αυτό, ωστόσο, άλλαξε στα γενέθλια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία πόσταρε φωτογραφία της με τον Snik σε InstaStory.

Οι δυο τους χαμογελαστοί ποζάρουν στον φακό με casual ντύσιμο, δείχνοντας να περνούν καλά. «You what it is», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, βάζοντας καρδούλα και emoji που γιορτάζει.Η κριτής του ριάλιτι μοντέλων και φετινή ambassador του Beauty Stars by Madame Figaro είναι γεννηθείσα στις 5 Φεβρουαρίου 1988 και συμπλήρωσε τα 32 της χρόνια.

To ραντεβού για το πάρτι δόθηκε για το βράδυ της Τετάρτης σε γνωστό μπαρ στο κέντρο της Αθήνας με το διάσημο μοντέλο και κριτή του GNTM να σβήνει τα κεράκια της τούρτας που κρατούσε ο γνωστός ράπερ. Στο στόρι βλέπουμε και μπαλόνια και ένα gif μωρού ντυμένου στα ροζ και την φράση «you know what it is»

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι φωτο που ανέβασε η Έλενα Χριστοπούλου

Η Έλενα Χριστοπούλου ανέβασε στα stories της 13 φωτογραφίες του μοντέλου, όπου εξηγεί και τους λόγους που την αγαπά τόσο πολύ. Αν και σίγουρα οι λόγοι αυτοί θα είναι πολλοί περισσότεροι, ας αφήσουμε τις φωτογραφίες να μιλήσουν από μόνες τους.