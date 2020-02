Τραμπ δίκη: Το διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου μετά την αθώωσή του

Τραμπ δίκη: Σε πανηγυρικό τόνο κινήθηκε το διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από την αθώωσή του από τη Γερουσία. Συγκεκριμένα, απαλλάχθηκε από τις δύο κατηγορίες περί κατάχρησης εξουσίας και παρακώλυσης της ομαλής λειτουργίας του Κογκρέσου. Ο Τραμπ μίλησε και πάλι για μια διεφθαρμένη διαδικασία ρίχνοντας εκ νέου νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης με τους Δημοκρατικούς.

«Περάσαμε από την κόλαση. Δεν έκανα τίποτα λάθος», τόνισε στον Λευκό Οίκο, ενώ για τη διαδικασία παραπομπής του είπε ότι ήταν μια «μαλ…ια. Ποτέ δεν πίστευα ότι η λέξη «αθώωση» θα ακουγόταν τόσο εύηχα», συμπλήρωσε ενώ υπεραμύνθηκε της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξαιτίας της οποίας κατηγορήθηκε από τους Δημοκρατικούς για στοχευμένο χτύπημα σε βάρος του Τζο Μπάιντεν. Δεν έκανα τίποτα λάθος. Έχω κάνει όμως λάθη στη ζωή μου», παραδέχθηκε, ενώ με επιδεικτικό τρόπο κρατούσε το πρωτοσέλιδο της Washington Post.

NEW: Pres. Trump holds up headline on acquittal, to cheers from supporters and allies.

"Did nothing wrong. I've done things wrong in my life, I will admit. Not purposely. But I've done things wrong. But this is what the end result it." https://t.co/o4CMX8oHTg pic.twitter.com/RiqIluXlNP

— ABC News Politics (@ABCPolitics) February 6, 2020