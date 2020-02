Κορωνοϊός Κίνα: Κοντεύουν 500 οι νεκροί – ΗΠΑ και Βρετανία απομακρύνουν τους υπηκόους τους

Κορωνοϊός Κίνα: Συνεχίζει να αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων από τον κορωνοϊό στην Κίνα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, άλλοι 76 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες, για να φτάσει ο απολογισμός στα 490 θύματα. Από αυτά, τα 479 αφορούν την επαρχία Χουμπέι όπου και βρέθηκε ο ιός. Παράλληλα, στην επαρχία μόνο τα κρούσματα ανέρχονται σε 16.678, ενώ παγκοσμίως έχουν φτάσει τα 24.324. Μέχρι τώρα έχουν παρουσιαστεί κρούσματα σε άλλες 24 χώρες.

Με τον κορωνοϊό να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να στείλουν αεροσκάφη, ώστε να πάρουν Αμερικανούς πολίτες από την Ουχάν και να επιστρέψουν πίσω στην χώρα τους. Το αεροσκάφος αναμένεται να φτάσει την Πέμπτη στη Κίνα, ενώ νέο αεροσκάφος θα στείλει και η Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με το Sky News. Την ίδια απόφαση πήρε μάλιστα και η Βραζιλία που θα στείλει δύο στρατιωτικά αεροσκάφη για να παραλάβουν 29 υπηκόους που ζουν στην περιοχή. Όσοι θα επιστρέψουν πίσω, θα μεταφερθούν σε στρατιωτική βάση στην Ανάπολις, όπου θα τεθούν σε καραντίνα για 18 ημέρες.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές στην Ιαπωνία ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 10 άτομα πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, επιβεβαιώθηκε πως έχουν μολυνθεί με τον κορωνοϊό. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας με 3.711 επιβαίνοντες. Όλοι οι επιβάτες βρίσκονται κλειδωμένοι στα δωμάτιά τους, καθώς υπάρχει ο φόβος να έχουν μολυνθεί κι άλλοι, μετά την αποκάλυψη πως 80χρονος επιβάτης που επιβιβάστηκε στο πλοίο από το Χονγκ Κονγκ, έχει μολυνθεί από τον 2019-nCoV.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως η επιδημία ιογενούς πνευμονίας από το νέο κορονοϊό που έχει εμφανισθεί στην Κίνα, δεν αποτελεί ακόμη «πανδημία», όρος ο οποίος ισχύει όταν υφίσταται κατάσταση παγκόσμιας διάδοσης μιας νόσου. «Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση πανδημίας» δήλωσε στους δημοσιογράφους η Σιλβί Μπριάν, η διευθύντρια της υπηρεσίας του ΠΟΥ η οποία είναι αρμόδια για την παγκόσμια προετοιμασία έναντι κινδύνου μόλυνσης.

«Είμαστε σε μια φάση επιδημίας με πολλαπλές εστίες» πρόσθεσε. Υπενθύμισε πως η κοιτίδα της επιδημίας είναι η επαρχία Χουμπέι. «Η διάδοση μεταξύ ανθρώπων είναι εκεί έντονη και οι κινεζικές αρχές εφάρμοσαν μέτρα» για να περιορίσουν τη διάδοση της νόσου, υπογράμμισε. «Ελπίζουμε πως βασιζόμενοι σε αυτά τα μέτρα που ελήφθησαν στη Χουμπέι, αλλά και σε άλλα μέρη στα οποία είχαμε κρούσματα, θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τη μετάδοση και να απαλλαχτούμε απ’ αυτόν τον ιό» πρόσθεσε. Αυτό ακριβώς είναι μια «πρόκληση» εξαιτίας των μετακινήσεων πληθυσμών και της ευκολίας με την οποία μεταδίδεται ο ιός. «Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο, όμως πιστεύουμε πως είναι δυνατό» υπογράμμισε.

Άλλος αξιωματούχος του ΠΟΥ δήλωσε σήμερα πως ο Οργανισμός θα έχει αυτή την εβδομάδα τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας. Στόχος είναι η να αποφασιστούν και να εφαρμοστούν συστάσεις για την προστασία των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιρειών, ώστε να γίνει δυνατό να ξαναρχίσουν οι πτήσεις στην Κίνα.

Άμεσες προσλήψεις με τη μορφή του κατεπείγοντος μέσω του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την ενίσχυση εργαστηρίων και όχι μόνο, εξήγγειλε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και θωράκισης της χώρας για το νέο κορονοϊό.

τη σύσταση Διατομεακής Επιτροπής σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων, για τον καλύτερο συντονισμό.

την εξουσιοδότηση στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας έτσι ώστε να προβεί σε αυτές τις άμεσες προσλήψεις που χρειάζονται, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για να ενισχύσει τα

εργαστήρια, τα νοσοκομεία με γιατρούς, ειδικούς επιστήμονες, την task force, τις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο υπουργός επέμεινε στην ανάγκη «να υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση για ένα θέμα Δημόσιας Υγείας, το οποίο είναι ευαίσθητο και αφορά όλη την ελληνική κοινωνία».

Απηύθυνε έκκληση «να ακούμε όλοι τους ειδικούς επιστήμονες, τους καθηγητές Πανεπιστημίου, τους ειδικούς λοιμωξιολόγους και αυτά τα οποία ανακοινώνουν που είναι τα βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν πάντα με τους κανόνες υγιεινής, με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με τον γιατρό μας, με τα νοσοκομεία της χώρας και τα νοσοκομεία αναφοράς και με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας».

