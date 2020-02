Κόμπι Μπράιαντ Λέικερς: Δάκρυσε το Λος Άντζελες στο στερνό “αντίο”

Κόμπι Μπράιαντ Λέικερς: Οι Λος Άντεζελες Λέικερς με την φανέλα των οποίων μεγαλούργησε αποχαιρέτησαν τον μεγάλο Κόμπι Μπράιαντ. Ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Staples Center για τους Λέικερς, από την ημέρα που έφυγε ο Κόμπι Μπράιαντ και όπως ήταν φυσικό όλοι «λύγισαν». Στο Λος Άντζελες Λέικερς – Πόρτλαντ Μπλέιζερς ο κόσμος αλλά και η ομάδα είπαν το δικό τους, ξεχωριστό, αντίο στον ένα και μοναδικό Κόμπι Μπράιαντ. Τα φώτα έσβησαν και μέσα σε μια ατμόσφαιρα που κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει τιμήθηκε η μνήμη του Μπράιαν αλλά και της κορούλας του Τζιάνα.

Όπως έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια του ΝΒΑ και στο ματς των Λέικερς με τους Μπλέιζερς είχαμε παράβαση 24″ και 8″ στη μνήμη του Κόμπι. Πρώτα οι Λέικερς έκαναν 24″ και στη συνέχεια οι Μπλέιζερς 8″, συμβολίζοντας τα δύο νούμερα που φόρεσε στην καριέρα του ο Κόμπι Μπράιαντ.

"Rest In Peace to the late, great Kobe Bryant." pic.twitter.com/jmqQMVC2UO

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020