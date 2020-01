Κοροναϊός Κίνα: Συγκλονιστικές εικόνες – Οι κάτοικοι της Ουχάν σπάνε την καραντίνα τραγουδώντας

Κοροναϊός Κίνα: Οι κάτοικοι της Ουχάν στην κεντρική Κίνα, η πόλη των 11 εκατ. κατοίκων από όπου ξεπήδησε ο φονικός κοροναϊός, προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι λόγω της καραντίνας στην οποία βρίσκονται. Ερασιτεχνικά βίντεο αποτυπώνουν την συγκλονιστική τους θέληση: Βγαίνουν στα παράθυρα και στα μπαλκόνια τους τα βράδια και τραγουδούν, τον εθνικό τους ύμνο και φωνάζουν «μείνε δυνατή Ουχάν, θα τα καταφέρουμε».

Ο κοροναϊός έχει μετατρέψει την Ουχάν των 11 εκατομμυρίων ψυχών σε πόλη-φάντασμα, από τη μια μέρα στην άλλη. Ενας δάσκαλος από την Ιρλανδία, που ζει στην πόλη ανήρτησε ένα βίντεο, για να δείξει την εφιαλτική καθημερινότητα. Για να πάει στο σούπερ μάρκετ, αναγκάζεται να φορά δύο μάσκες στο πρόσωπό του, καπέλο, μακρυμάνικα ρούχα και γάντια αλλά και γυαλιά κολύμβησης, ώστε να μην μείνει ακάλυπτο κανένα μέρος του σώματός του. Η ερημιά που επικρατεί στην πόλη είναι ενδεικτική του πανικού που έχει καταλάβει τους κατοίκους και τις αρχές της Ουχάν.

Wow. People in Wuhan are self-quarantined because of the #coronavirus outbreak.

But, despite the adversity, the people have found a way to support one another & show solidarity.

Here is video of residents chanting "Wuhan add oil" ("Whuhan, jiayou" 加油) out their windows. 🙏🏽 pic.twitter.com/ejX80WgAkl

— Minh Ngo (@minhtngo) January 27, 2020