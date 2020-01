Κόμπι Μπράιαντ προφητικό tweet: Το Carbon v2.5 πίσω από την ανατριχιαστική ανάρτηση;

Κόμπι Μπράιαντ προφητικό tweet: Μια ανατριχιαστική ανάρτηση κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, λίγο αφότου έγινε γνωστός ο θάνατος του μεγάλου Κόμπι Μπράιαντ. Πρόκειται για ένα Tweet από το 2012, στο οποίο -εφόσον δεν είναι προϊόν μοντάζ- ένας χρήσης έχει προβλέψει ότι ο Mamba θα φύγει από τη ζωή, από πτώση ελικοπτέρου. Συγκεκριμένα, στις 13 Νοεμβρίου του 2012 είχε γράψει: «Ο Κόμπι θα χάσει τη ζωή του ύστερα από πτώση ελικοπτέρου».

Παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή η εν λόγω ανάρτηση κάνει το γύρο του διαδικτύου, αρκετοί είναι εκείνοι που μιλούν για «πειραγμένο» tweet, μέσω της εφαρμογής Carbon v2.5, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει την ημερομηνία της ανάρτησής του.

This shitpost is going viral. — CryptoSteward (@Aviador) January 26, 2020

Theres no freaking way… 8 years ago someone could have said this… and then 8 years later… having it come true… — NRG Vraxooo (@Vraxooo) January 26, 2020

Everyone RELAX!!! HE IS A CHEATER ! HE EDITED ONE OF HIS OLD TWEET BY CARBON TWEETER APP AND PUBLISHED KOBE BRYANT DEATH NEWS!! — Mount Judi (@Holymountjudi) January 26, 2020

Κόμπι Μπράιαντ: Χαμός με δημοσιογράφο που έκανε ανάρτηση για υπόθεση βιασμού

Σάλο προκάλεσε η ανάρτηση δημοσιογράφου της Washington Post, η οποία λίγο μετά την τραγική είδηση για το δυστύχημα του Κόμπι Μπράιαντ έκανε μία ανάρτηση που παρέπεμπε σε άρθρο για παλαιότερη απόθεση βιασμού στην οποία είχε εμπλακεί ο Κόμπι Μπράιαντ. Λίγο μετά, η Φελίσια Σόνμεζ αποφάσισε να σβήσει την ανάρτησή της, την οποία όμως αρκετοί είχαν προλάβει να κρατήσουν και να αναδημοσιεύσουν στο Twitter. Όπως είπε η ίδια με νέο της post, δέχτηκε 10.000 απειλητικά μηνύματα, ενώ οι χρήστες του Twitter απαίτησαν την απόλυσή της με σχετικό hashtag που έγινε trend. Αυτό έπιασε τόπο, αφού η δημοσιογράφος τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

The Washington Post has suspended reporter Felicia Sonmez for her tweets about Kobe Bryant, pending a review whether they violated the publication’s policies. https://t.co/p1HqX4I95I — Alex Salvi (@alexsalvinews) January 27, 2020

Washington Post reporter @feliciasonmez deleted her crass tweets about Kobe Bryant. But screen grabs are forever – and I took some before she deleted the tweets. Bye, Felicia. pic.twitter.com/IvNZHkiBam — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) January 26, 2020

Κόμπι Μπράιαντ: Η τελευταία γλυκιά ανάρτηση για τη σύζυγό του

Λίγες εβδομάδες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο Κόμπι Μπράιαντ είχε κάνει μια ρομαντική ανάρτηση στο instagram για τα 20 χρόνια σχέσης με την σύζυγό του, Βανέσα. Η ιστορία του Κόμπι και της Βανέσα άρχισε τον Νοέμβριο του 1999, όταν και γνωρίστηκαν στα γυρίσματα ενός βίντεο κλιπ. Ο «Black Mamba» ήταν 21 ετών και στον τρίτο του χρόνο στους Λέικερς και η νεαρή χορεύτρια 17 και μαθήτρια λυκείου. Ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος και έξι μήνες αργότερα αρραβωνιάστηκαν. Στις 21 Απριλίου 2001, το όμορφο ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια μυστική τελετή στην Καλιφόρνια, παρά τις αντιρρήσεις των γονιών του «αστέρα» του ΝΒΑ, επειδή η Βανέσα ήταν από το Μεξικό και όχι Αφροαμερικανίδα. Τόσο οι ίδιοι, όσο και οι δύο αδερφές του, δεν πήγαν στον γάμο.

Τον Ιανουάριο του 2003, ο Κόμπι και η Βανέσα καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους κορίτσι, την Νατάλια. Το 2005 η Βανέσα έμεινε και πάλι έγκυος, αλλά έχασε το μωρό. Τον Μάιο του 2006, το διάσημο ζευγάρι κράτησε στα χέρια του την Τζιάνα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με τον πατέρα της στο μοιραίο ελικόπτερο. Όπως συμβαίνει σε κάθε σχέση, το ζευγάρι πέρασε και σκαμπανεβάσματα και δεν ήταν όλα ρόδινα. Τον Δεκέμβριο του 2011, η Βανέσα έκανε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη διαφορές που είχε με τον Κόμπι. Δύο χρόνια αργότερα, το ζευγάρι ανακοίνωσε μέσω των social media πως είναι και πάλι μαζί, αφήνοντας τα άσχημα στο παρελθόν.

Τον Δεκέμβριο του 2016 ήρθε και η τρίτη κόρη, η Μπιάνκα, και τον Ιούνιο του 2019 αγκάλιασαν την Κάπρι. Λίγες εβδομάδες πριν το θάνατό του, ο Κόμπι είχε κάνει μια ανάρτηση, για την επέτειο 20 χρόνων με την γυναίκα του, λέγοντας: «Αυτή την ημέρα, πριν από 20 χρόνια, γνώρισα την καλύτερή μου φίλη, την Βασίλισσά μου. Απόψε αποφάσισα να την βγάλω ραντεβού στην Disneyland για το γιορτάσουμε με old school τρόπο. Σε αγαπώ μαμασίτα για πάντα».