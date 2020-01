Ολίβια Γαβρίλη γάμος: Παντρεύτηκε ξανά η πρώην του Μάνου Αντώναρου

Ολίβια Γαβρίλη γάμος: Η Ολίβια Γαβρίλη συστήθηκε στο κοινό ως blogger για μαμάδες, αλλά έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον γάμο και τον χωρισμό της με τον δημοσιογράφο Μάνο Αντώναρο, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2018.

Ενάμιση χρόνο μετά τον χαμό του άντρα, με τον οποία απέκτησε και δυο παιδιά, την Αθηνά και τον Αρχέλαο, η Ολίβια Γαβρίλη δείχνει να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή, αφού παντρεύτηκε ξανά. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα και η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της ίδιας στο Facebook, όπου δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύζυγο αμέσως μετά την τελετή. «Ανοίγω τα χέρια μου που όλο τον κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που τη συνόδευε.

Proud to be your wife!

Λίγες ώρες αργότερα, η Ολίβια Γαβρίλη δημοσίευσε στο Instagram της νέες φωτογραφίες από τον πολιτικό γάμο της, συστήνοντας παράλληλα τον εκλεκτό της καρδιάς της, ο οποίος ακούει στο όνομα Σταύρος Λασκαρίδης. «Proud to be your wife! Να σας συστήσω τον Σταύρο μου, τον πιο υπέροχο και ξεχωριστό άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ. Τιμή μου να είμαι πια σύζυγός του και να είμαστε πια και «επίσημα» οικογένεια», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευε μία selfie τους.