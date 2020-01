Xbox Series X πότε βγαίνει: Στη σημερινή εποχή είναι πλέον εξαιρετικά σπάνιο να κρατηθεί κάτι κρυφό μέχρι να γίνουν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευθύνονται για τις διαρροές αποκλειστικά και μόνο οι “ανεύθυνοι” υπάλληλοι ή συνεργάτες ή developers. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που οι ίδιες οι εταιρείες προωθούν “ανεπίσημες” φωτογραφίες και πληροφορίες απλά και μόνο για να δημιουργήσουν θόρυβο. Στην προκειμένη περίπτωση του Xbox Series X δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για τη διαρροή των φωτογραφιών, αλλά από το fact checking που πραγματοποίησαν οι δημοσιογράφοι των Gizmodo και Thurrott φαίνεται ότι έχουμε μπροστά μας τις πρώτες αληθινές φωτογραφίες της developer έκδοσης της νέας παιχνιδοκονσόλας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Techgear.gr διακρίνονται ξεκάθαρα οι υποδοχές HDMI out, 2x SuperSpeed USB , SPDIF audio, Ethernet και power στο πίσω μέρος, ενώ στην πρόσοψη υπάρχει οπτικό drive και μία επιπλέον υποδοχή USB.

Η εμφάνιση είναι ξεκάθαρα όμοια με αυτήν που μας έδειξε επίσημα η Microsoft στην ανακοίνωση του Xbox Series X στην εκδήλωση The Game Awards 2019, δηλαδή ένα ορθογώνιο κουτί που μπορεί να σταθεί οριζόντια και κάθετα, φυσικά αφήνοντας όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη την περιοχή των ανεμιστήρων για να ψύχεται σωστά. Εκτός από τις δύο φωτογραφίες, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε ένα ακόμη εξαιρετικό concept video της ιστοσελίδας LetsGoDigital, το οποίο είναι εμπνευσμένο απ’ όλα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Σημειώνεται ότι το Xbox Series X θα κυκλοφορήσει στην εορταστική περίοδο του 2020 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος), αλλά δεν έχει γίνει καμία αναφορά στην τιμή του.

Xbox Series X χαρακτηριστικά: Τι περιμένουμε να δούμε στο Xbox Series X

Custom επεξεργαστής octa-core 16-thread AMD Zen 2 (7nm)

Custom επεξεργαστής γραφικών AMD Navi GPU (RDNA) με μνήμη GDDR6

4x μεγαλύτερη απόδοση CPU από το Xbox One X

2x καλύτερη απόδοση γραφικών από το Xbox One X (άρα 12 teraflops)

Υποστήριξη Adaptive Sync

Ταχύτατος αποθηκευτικός χώρος SSD που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως VRAM!

Υποστήριξη ανάλυσης έως 8K

Υποστήριξη gameplay έως 120fps σε ορισμένες περιπτώσεις

Υποστήριξη τεχνολογίας Ray Tracing

Νέο τηλεχειριστήριο με ξεχωριστό share button

Συμβατότητα με τα αξεσουάρ του Xbox One

Υποστήριξη όλων των παιχνιδιών των προηγούμενων γενεών Xbox (Xbox, Xbox 360, Xbox One)