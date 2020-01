NBA All Star game 2020 voting: Αρχηγός ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

NBA All Star game 2020 voting: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι αρχηγός ομάδας σε All Star Game. Ο «Greek Freak» αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή και θα μπορέσει να διαλέξει τους συμπαίκτες του ανεξαρτήτου περιοχής σε λίγες μέρες. Από την Δύση τώρα, πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος και θα είναι αρχηγός στην αντίπαλη ομάδα του Γιάννη. Ο «Βασιλιάς», θα μπορέσει κι αυτός να επιλέξει τους συμπαίκτες του είτε από την Ανατολή, είτε από την Δύση, μιας και πλέον το All Star Game δεν γίνεται όπως παλιά, δηλαδή Ανατολή εναντίον Δύσης.

Όσον αφορά τώρα τους υπόλοιπους starters, από την Ανατολή είναι οι Σιακάμ (1η του συμμετοχή), Εμπίιντ (3η του συμμετοχή), Γουόκερ (4η του συμμετοχή), Γιανγκ (1η του συμμετοχή). Από την Δύση τώρα, πέρα του ΛεΜπρόν, starters στο All Star Game θα είναι και οι Ντέιβις (7η του συμμετοχή), Λέοναρντ (4η του συμμετοχή), Ντόντσιτς (1η του συμμετοχή) και Χάρντεν (8η του συμμετοχή). Υπενθυμίζουμε, πως οι 8 starters μπορούν να επιλεγούν είτε από τον Γιάννη, είτε από τον ΛεΜπρόν ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε Δύση ή Ανατολή. Η επιλογή από τους δύο, θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου σε ζωντανή μετάδοση, όταν και θα γίνουν αναλυτικά γνωστές οι δύο ομάδες του All Star Game 2020.

Making his 4th #NBAAllStar appearance and 2nd straight year serving as a team captain… Giannis Antetokounmpo of the @Bucks!

Drafted as the 15th pick in 2013 out of Greece, @Giannis_An34 is averaging 30.0 PPG,12.9 RPG, 5.6 APG for the Bucks (#1 in East) this season. pic.twitter.com/hpcvCEZger

— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 24, 2020