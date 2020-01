Χριστοπούλου – Μουτσινάς: Η Έλενα για το GNTM και την απόφαση να μπει στο Μy Style Rocks

Χριστοπούλου – Μουτσινάς: Την κριτή του My Style Rocks, Έλενα Χριστοπούλου, κάλεσε το απόγευμα στο «Καλό Μεσημεράκι», ο Νίκος Μουτσινάς. Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε για την ενασχόληση της με τον αθλητισμό, αφού αθλούνταν κάνοντας στίβο και βόλεϊ, αλλά και την στιγμή που άλλαξε καριέρα για να ασχοληθεί με τη μόδα. Όπως είπε ο Νίκος Μουτσινάς, η Έλενα Χριστοπούλου εργαζόταν προηγουμένως σε ένα πολιτικό γραφείο. «Ένα βράδυ είχα μια γνωριμία με παρέα από το χώρο της μόδας και έτσι πήγα στα μοντέλα» λέει η Έλενα Χριστοπούλου.

Ο Νίκος Μουτσινάς θέλησε να μάθει τον τρόπο που η Έλενα Χριστοπούλου λέει σε κορίτσια που την επισκέπτονται πως δεν θα μπορούσαν να ασχοληθούν με το μόντελινγκ. «Το λέω κατευθείαν ότι δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Παράτησέ τα, θα χάσεις χρόνο, χρήμα» είπε η Έλενα Χριστοπούλου. Στο σημείο εκείνο, ο Νίκος Μουτσινάς αστειεύτηκε ρωτώντας: «Δεν μου πάει το μόντελινγκ;», για να λάβει την αποστομωτική απάντηση: «Όχι πολύ! Δεν κάνεις, φύγε! Γίνε παρουσιαστής!».

Η απόφαση της Έλενας Χριστοπούλου για το My Style Rocks

Η Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε όμως και στην απόφασή της να αναλάβει χρέη κριτή στο My Style Rocks. «Μετά από έναν πρωινό καφέ πολύ ωραίο, αποφάσισα ότι θέλω να το κάνω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω καλά!» είπε πολύ απλά.

Η Έλενα Χριστοπούλου εξήγησε τον βασικότερο λόγο που θέλει να βρίσκεται στην εκπομπή του ΣΚΑΪ. «Εγώ θέλω να μιλήσω για τις ντουλάπες που έχουμε οι γυναίκες στα σπίτια μας. Να ξέρουν όταν έχουν κάτι στη ντουλάπα τους να μην το πετάνε… και να ξέρουν ότι μπορούν να το συνδυάσουν. Μπορούμε να ντυνόμαστε πολύ ωραία, πολύ πιο προσιτά» είπε, με το κοινό στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά να ξεσπά σε χειροκροτήματα. «Όταν ένα κορίτσι βγάζει 600 ευρώ, δεν μπορεί να του λέμε» να παίρνει ακριβά ρούχα και αξεσουάρ, εξήγησε η Έλενα Χριστοπούλου.

Η Έλενα Χριστοπούλου, οι τρέσες και η ανασφάλεια

Η κουβέντα της Έλενας Χριστοπούλου με τον Νίκο Μουτσινά περιστρέφεται όμως και γύρωφ από τις παίκτριες. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του «Καλό Μεσημεράκι» ζητά από την κριτή του My Style Rocks να σχολιάσει την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. «Αλέγκρα, έντονη, με προσωπικότητα και αυθεντική» σχολίασε η Έλενα Χριστοπούλου. Στο σημείο αυτό η Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε σε μια πτυχή του εαυτού της που μάλλον δεν γνωρίζαμε. «Έξω έχουμε πολλά κορίτσια με τρέσες, με ψεύτικα πράγματα επάνω τους, με νύχια με βλεφαρίδες. Κάθε τρίχα, κάθε τρεσάκι είναι ανασφάλεια. Όσες πιο πολλές έχουν, τόσο περισσότερες ανασφάλειες έχουν» σχολίασε η Έλενα Χριστοπούλου και συνέχισε: «Ως γυναίκα στο λέω. Έχω υπάρξει κι εγώ στη θέση μια τέτοιας κοπέλας που από το βάρος από την τρέσα πήγαινε το κεφάλι μου σαν να έχω 7 μποφόρ. Και ήταν σαν να έχω φλοκάτη».

Τι είπε για το GNTM

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Νίκος Μουτσινάς ρώτησε την Έλενα Χριστοπούλου αν θα επιστρέψει στο GNTM. «Δεν ξέρω, τώρα είμαι στο My Style Rocks. Μέχρι να τελειώσει το My Style Rocks είμαι εδώ» σχολίασε εκείνη. Όσο για το φιάσκο του τελικού του GNTM 2, όπου το STAR αναγκάστηκε να βγάλει δύο νικήτριες η Έλενα Χριστοπούλου σχολίασε: «Εγώ δεν το έζησα πραγματικά, πραγματικά εκείνη την ώρα. Μιλούσα με τη Ζενεβιέβ. Ήμασταν γυρισμένες και κάτι λέγαμε με την Ζεν και μου κάνει “όπα ρε παιδί μου κάτι έγινε”». Πάντως η κριτής του My Style Rocks έδειξε να χάρηκε με τη διπλή απονομή. «Χαρήκαμε που βγήκανε δύο, γιατί η μία έκανε κάποια πράγματα και κάποια άλλη κάποια άλλα πολύ καλά» είπε χαρακτηριστικά η Έλενα Χριστοπούλου.

