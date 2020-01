Μπόρις Τζόνσον σαμπουάν: Η απίθανη ερώτηση και η… ακόμα καλύτερη απάντηση (vid)

Μπόρις Τζόνσον σαμπουάν: Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, κάθισε μπροστά σε μια κάμερα το απόγευμα της Τετάρτης και απάντησε ζωντανά από την Ντάουνινγκ Στριτ στις ερωτήσεις των Βρετανών. «Με χαρά σας υποδέχομαι στο λευκό δωμάτιο της Ντάουνινγκ Στριτ» ακούγεται να λέει ο Μπόρις Τζόνσον καθώς καλωσορίζει τους Βρετανούς που παρακολούθησαν το 15λεπτο live, στο οποίο εκείνος απάντησε σε ερωτήσεις τους, σε μια πιο εκσυγχρονισμένη ώρα του πρωθυπουργού μέσα από τα social media. Οι Βρετανοί που ενδιαφέρονταν για μια ερώτηση προς τον πρωθυπουργό τους Μπόρις Τζόνσον, έστελναν τις σκέψεις τους με το hashtag #PeoplesPMQs, που σημαίνει «οι ερωτήσεις του λαού στον πρωθυπουργό».

Ωστόσο, μια ερώτηση ξεχώρισε και έγινε viral. Η ξανθιά, πλούσια κόμη του έχει ουκ ολίγες φορές αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων. Αποτελεί, μάλιστα, μια από τις αιτίες που ο Βρετανός πρωθυπουργός παρομοιάζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ποικίλα σχόλια στο Twitter πυροδότησε ερώτηση πολίτη στον επικεφαλής των Τόρις. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση του Τζόνσον.

«Τι σαμπουάν χρησιμοποιείτε;» ρώτησε ο Μαρκ Ντιουκς, με τον Τζόνσον να απαντά: «Ειλικρινά δεν ξέρω, είναι μια μπλε η συσκευασία». Στις ερωτήσεις χρηστών του Twitter απαντά ο ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ, ο οποίος ανάρτησε το σχετικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Στο βίντεο ο Τζόνσον αναφέρθηκε και στον στόχο της μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών, θέμα – που όπως διευκρίνισε – βρίσκεται στην προγραμματική του ατζέντα.

"What shampoo do you use?" – PM @BorisJohnson answers your questions for #PeoplesPMQs pic.twitter.com/Szy7PpN58h

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 22, 2020