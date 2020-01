Ποντένσε – Wolves: Εκτός με ΟΦΗ ο Πορτογάλος

Ποντένσε – Wolves: Μπορεί το σώμα του Πορτογάλου εξτρέμ του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ποντένσε, να είναι στην Ελλάδα, το μυαλό του ωστόσο έχει… ταξιδέψει ήδη στην Αγγλία και την Premier League. Σήμερα μάλιστα, προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού, σαν να μην τρέχει τίποτα. Οι “ερυθρόλευκοι” με πρωινή προπόνηση ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τον ΟΦΗ (22/1, 17:15). Ωστόσο, στην αποστολή που θα ταξιδέψει το απόγευμα για την Κρήτη, δεν θα είναι ο Ποντένσε. Ο βραχύσωμος εξτρέμ του Ολυμπιακού αποκλείστηκε από τον Πέδρο Μαρτίνς.

Βέβαια, προέχει το θέμα της μεταγραφής του, αλλά από την άλλη, το αρχικό πλάνο τον ήθελε να μένει εκτός από τον αγώνα με τον ΟΦΗ καθώς προερχόταν από τραυματισμό. Στην παρούσα φάση, όμως, όλο αυτό, περισσότερο τυπικό μοιάζει, καθώς ο Ποντένσε δείχνει να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Γουλβς. Η αποστολή του Ολυμπιακού: Σα, Αλέν, Τζολάκης, Σεμέδο, Ομάρ, Μεριά, Τσιμίκας, Μπα, Παπαδόπουλος, Σισέ, Γκασπάρ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Λοβέρα, Μασούρας, Λάζαρος, Βαλμπουενά, Σουντανί, Γκερέρο, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ο.Φ.Η. / The squad players selected ahead of the match against O.F.I. FC. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #OFIOLY #Slgr #Football #Squadlist pic.twitter.com/n0Qkd64HTG

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) 21 Ιανουαρίου 2020