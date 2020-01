Χάφταρ – Μητσοτάκης: Το “ευχαριστώ” του στρατάρχη στον πρωθυπουργό

Χάφταρ – Μητσοτάκης: «Ευχαριστώ» στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Νίκο Δένδια για τις διπλωματικές προσπάθειες των περασμένων ημερών είπε ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, μέσω του λογαριασμού του Λιβυκού Εθνικού Στρατού στο Twitter. «Παρότι δυστυχώς δεν ήταν παρόντες αυτοπροσώπως, η εξαιρετική διπλωματική παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ήταν εξαιρετικά ευεργετική για τους Λίβυους και η Λιβύη σας ευχαριστεί» γράφει το tweet.

Οι ηγέτες που συναντήθηκαν στο Βερολίνο στη Διάσκεψη για το λιβυκό ζήτημα, δεσμεύτηκαν χθες να συνεχίσουν την πολιτική διαδικασία με συγκρότηση πολυμερούς επιτροπής για τον συντονισμό των δράσεων στη Λιβύη. Υπήρξε μάλιστα και μια δήλωση με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Χάικο Μάας, «θα κληθούν να συμμετάσχουν και κράτη που δεν εκπροσωπήθηκαν στη Διάσκεψη του Βερολίνου».

Οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη του Βερολίνου δεσμεύθηκαν επίσης να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης. Το τελικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι οι διεθνείς ηγέτες συμφώνησαν ότι η κατάσταση στη Λιβύη απειλεί την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και πως η χώρα έχει γίνει «γόνιμο έδαφος για ένοπλες και τρομοκρατικές ομάδες». Μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο ειδικός απεσταλμένος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη Γασάν Σαλαμέ και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, προχώρησαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Although sadly they were not present in person but prime minster Kyriakos Mitsotakis and foreign minister Nikos Dendias’s outstanding Diplomatic Presence was overwhelmingly beneficial for the a Libyan people

Libya thanks you #Greece #Libya #LNA 🇱🇾❤️🇬🇷@NikosDendias @kmitsotakis https://t.co/nVPodeXNSQ pic.twitter.com/EQASuSBdZL

— M.LNA (@LNA2019M) January 20, 2020