Συμφωνία για Λιβύη: Τι αποφασίστηκε στη Διάσκεψη του Βερολίνου

Συμφωνία για Λιβύη: Η κατάπαυση του πυρός, η επιβολή του εμπάργκο στην εισαγωγή όπλων και στην στρατιωτική στήριξη των αντίπαλων πλευρών και η περαιτέρω πολιτική διαδικασία αποτελούν τα βασικά σημεία της συμφωνίας η οποία επιτεύχθηκε κατά την διάρκειας τριών ωρών Διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη. Τόσο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες όσο και η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ έσπευσαν πάντως να διευκρινίσουν ότι πρόκειται μόνο για την αρχή ενός πολύ δύσκολου δρόμου, ενώ ανέδειξαν ιδιαίτερα την συμφωνία των 16 συμμετεχόντων στην αρχή ότι «δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση».

«Φθάσαμε σε μια συμφωνία για ένα συνολικό σχέδιο», δήλωσε η καγκελάριος μετά το τέλος της Διάσκεψης και επισήμανε ότι μεταξύ των συμφωνηθέντων είναι και μέτρα για την αυστηρή επιτήρηση του εμπάργκο όπλων, τα οποία περιλαμβάνουν και κυρώσεις. Οι δύο αντίπαλες λιβυκές πλευρές συμφώνησαν ακόμη να ορίσουν από πέντε εκπροσώπους σε μια στρατιωτική επιτροπή, η οποία, όπως προβλέπεται από τον ΟΗΕ, θα αναλάβει την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Τόσο ο πρωθυπουργός Σάρατζ όσο και ο στρατάρχης Χάφταρ έχουν ήδη κοινοποιήσει τα ονόματα των εκπροσώπων τους, πρόσθεσε η Ανγκελα Μέρκελ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται πλέον για πολύ συγκεκριμένη εξέλιξη προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Επισημαίνεται ότι οι δύο άνδρες της Λιβύης Χαφτάρ και Σάρατζ ενημερώθηκαν κατά μόνας καθώς δεν μιλιούνται μεταξύ τους.

Πιο κοντά έχουν έλθει οι Ευρωπαίοι εταίροι σε ό,τι αφορά την εμφύλια σύγκρουση στην Λιβύη, επισήμανε η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ και πρόσθεσε ότι στην επιτυχία της Διάσκεψης του Βερολίνου συνέβαλε σημαντικά και η Ευρώπη.

Η καγκελάριος Μέρκελ παραδέχθηκε ότι οι Ευρωπαίοι υποστήριξαν εν μέρει διαφορετικές πλευρές στον λιβυκό εμφύλιο, δήλωσε ωστόσο ότι τώρα η ίδια αισθάνεται ότι έχουν προσεγγίσει ο ένας τον άλλον πολύ περισσότερο από ότι πριν από δύο χρόνια. Ευχαρίστησε δε ιδιαίτερα για την συνεισφορά τους τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε και τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ερωτώμενος σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο της Ευρώπης στην κρίση της Λιβύης, τόνισε ότι οι μελλοντικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές και από τις δύο πλευρές της διένεξης και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε διπλωματικό επίπεδο αλλά και στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Από την πλευρά του ο Γκουτέρες τόνισε ότι «χάρη στην συνάντηση του Βερολίνου κατέστη εφικτό να έχουμε σήμερα πέντε εκπροσώπους και από την πλευρά του στρατάρχη Χάφταρ» και πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες η στρατιωτική επιτροπή θα συγκληθεί στην Γενεύη. «Τα κράτη μέλη, από κοινού με τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα ότι είμαστε απολύτως προσηλωμένοι στην στήριξη μιας ειρηνικής λύσης στην λιβυκή κρίση». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε ακόμη όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης και στην ένοπλη αντιπαράθεση, ενώ απηύθυνε έκκληση για αποφυγή κάθε ενέργειας που προκαλεί κλιμάκωση της βίας, αλλά και για συνεπή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας αναφέρθηκε ακόμη στην σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης των συμφωνηθέντων, η οποία, όπως είπε, θα διασφαλίσει την υλοποίηση των σημερινών αποφάσεων και θα συνοδεύει τις περαιτέρω εργασίες του ειδικού απεσταλμένου του ΓΓ του ΟΗΕ Γασάν Σαλαμέ και της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την Στήριξη της Λιβύης (UNSMIL).

«Η Επιτροπή θα καθοδηγείται από τα Ηνωμένα Έθνη, θα ξεκινήσει τις εργασίες της ήδη στις αρχές Φεβρουαρίου και χώρες οι οποίες δεν εκπροσωπούνταν εδώ θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε αυτή την διαδικασία και στις τέσσερις ομάδες εργασίας που σχεδιάζονται – για ζητήματα ασφάλειας και στρατιωτικά, για οικονομικά, για πολιτικά και για ανθρωπιστικά».

Πέραν αυτού, τα αποτελέσματα και τα πιθανά περαιτέρω βήματα θα τεθούν σε όλα τα κατάλληλα πολυμερή σχήματα – όχι μόνο στα Ηνωμένα Έθνη, διευκρίνισε ανέφερε ενδεικτικά ότι ήδη αύριο το θέμα θα συζητηθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

«Η δουλειά μόλις τώρα ξεκίνησε και μπροστά μας έχουμε σίγουρα δύσκολο δρόμο εντατικής δουλειάς. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό σήμερα σε αυτή την διάσκεψη να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Το πνεύμα συνεργασίας που ζήσαμε σήμερα πηγαίνει πολύ πέρα από ό,τι είδαμε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι «τώρα πρέπει να καταφέρουμε να φέρουμε μαζί τις λιβυκές αντίπαλες πλευρές ώστε μαζί τους – μια που τώρα το θέμα είναι η εκεχειρία και η κατάπαυση του πυρός – να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες ώστε ο εμφύλιος στην Λιβύη να πάει προς πολιτική λύση και να επιτύχουμε στην Λιβύη μόνιμη ειρήνη».

Η Μέρκελ και ο Γκουτέρες απέφυγαν πάντως να σχολιάσουν την μορφή που θα έχει ενδεχόμενη αποστολή επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός – εφόσον αυτή επιτευχθεί – διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μεταγενέστερο στάδιο.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Λιβύης, καθώς εργάζεται για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς μέλλοντος, χωρίς βία και ξένη παρέμβαση», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης.

Αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής, είπε πως είχε σήμερα στο Βερολίνο παραγωγικό διάλογο με τους ομολόγους του για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη Λιβύη.

