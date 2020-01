My Style Rocks αποχώρηση: 1ο Gala – Το κορίτσι που έφυγε, η σέξι Στικούδη και τα νεύρα του Κουδουνάρη

My Style Rocks αποχώρηση: Στη δεκαετία του 1920, την εποχή της τζαζ, της τέχνης, της υπερβολής μας μετέφεραν οι διαγωνιζόμενες του Μy style Rocks, εμπνευσμένες από το μυθιστόρημα «The Great Gatsby». Η Κατερίνα Στικούδη υποδέχθηκε τον Νίκο Μουτσινά, που έκατσε στην καρέκλα του προσκεκλημένου κριτή, στο πρώτο Gala του My Style Rocks. Στο μουσικό μέρος της βραδιάς, είδαμε τον Δημήτρη Καραγιάννη, τον νικητή του φετινού Voice, που συγκίνησε με τις ερμηνείες του. Νικήτρια στην πρώτη εβδομάδα του My Style Rocks αναδείχθηκε η Αμίνα Χακίμ και κέρδισε 2.500 ευρώ.

Στο φινάλε της βραδιάς, και μετά τις ψήφους της κριτικής επιτροπής, υποψήφιες προς αποχώρηση ήταν οι Βασιλική Σουλάνη, Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και Κιάρα Μαρκέζη. Οι υπόλοιπες κοπέλες έσωσαν την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου κι έτσι η Βασιλική και η Κιάρα στάθηκαν μπροστά στους κριτές για να ακούσουν την απόφασή τους.

My Style Rocks αποχώρηση: Βίντεο

My Style Rocks: Η σέξι Στικούδη

Πρώτο Gala για φέτος στο My Style Rocks και η Κατερίνα Στικούδη έκλεψε από την αρχή τις εντυπώσεις. Η παρουσιάστρια του show εμφανίστηκε στο πλατό με ένα μαύρο φόρεμα, με ορθάνοικτο ντεκολτέ, που τόνιζε το πλούσιο μπούστο της.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έχουμε ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις για εσάς και ένα φαντασμαγορικό show. Στόχος μας είναι να γεμίσουμε με λάμψη, με στυλ, με μόδα, αλλά και διασκέδαση το βράδυ σας. Και σας δίνω την υπόσχεσή μου ότι αυτό θα γίνεται κάθε Παρασκευή βράδυ από τον ΣΚΑΙ.

Η διάθεσή μας έχει χτυπήσει κόκκινο, είμαστε όλοι πάρα πολύ ανεβασμένοι για έναν πολύ μεγάλο λόγο. Στο τέλος του σημερινού μας επεισοδίου θα μάθουμε ποια θα είναι η νικήτρια της εβδομάδας. Η νικήτρια που θα κερδίσει 2.500 ευρώ.

Δυστυχώς όμως σήμερα θα μάθουμε και ποια θα είναι η πρώτη αποχώρηση, ποια θα είναι η κοπέλα που θα φύγει από το My Style Rocks», είπε η Κατερίνα Στικούδη.

My Style Rocks: Έξαλλος ο Στέλιος Κουδουνάρης με την Ευρυδίκη

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου βγήκε στο πλατό του My Style Rocks και προκάλεσε χαμό με την αισθησιακή της εμφάνιση. Άφωνος και ο Νίκος Μουτσινάς μόλις την είδε να ξεκινάει την παράστασή της. Αντίθετα, ο Στέλιος Κουδουνάρης έγινε έξαλλος μαζί της και την προειδοποίησε για τη συνέχεια.

«Εγώ έχω να σου πω ότι από τώρα και στο εξής εγώ αρνούμαι να σε βοηθήσω να γίνεις διάσημη για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από τα ρούχα που θα φοράς σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να σταματήσει αυτό το πράγμα που κάνεις αλλιώς θα σου βάζω μόνο βαθμό. Εντάξει;», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης και της έβαλε 1.