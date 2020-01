Χάφταρ Αθήνα: Το “ευχαριστώ” του λιβυκού στρατού στην Ελλάδα

Χάφταρ Αθήνα: Με αφορμή την επίσκεψη του Χαλίφα Χάφταρ στην Ελλάδα, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός έκανε μία ανάρτηση στο Twitter. Η επίσκεψη του Χάφταρ στην Αθήνα γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή, τρεις ημέρες πριν τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη από την οποία η Ελλάδα έχει αποκλειστεί. Η επίσκεψή του θεωρείται ότι στέλνει πολλαπλά μηνύματα στο εξωτερικό, τόσο στην Τουρκία, όσο και στις δυνάμεις που συμμετέχουν στη Διάσκεψη για το μέλλον της Λιβύης.

Να σημειωθεί ότι περίπου την ίδια ώρα που ο Χάφταρ έφθανε στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω τηλεοπτικής συνέντευξης έστελνε το μήνυμα στην ΕΕ ότι η Ελλάδα θα ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε συμφωνία για τη Λιβύη αν δεν περιλαμβάνεται η ακύρωση του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης. Μάλιστα, ανέφερε ότι το βέτο θα ασκηθεί σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα, σε επίπεδο ΥΠΕΞ και στη Σύνοδο Κορυφής. Ο κ. Μητσοτάκης, πρόσθεσε ακόμα πως έχει στείλει επιστολές στην ΕΕ, έχει μιλήσει τηλεφωνικά με την Άνγκελα Μέρκελ και θα ξαναμιλήσει σήμερα μαζί της.

Ο LNA ανέβασε φωτογραφίες από τα μέτρα ασφαλείας των ελληνικών αρχών στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, μετά την αιφνίδια επίσκεψή του. Ο Χάφταρ έγινε δεκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, με τον LNA να στέλνει τις ευχαριστίες του στην Ελλάδα «που κρατάει ασφαλή» τον ηγέτη του. Ο Χάφταρ θα παραμείνει στην Ελλάδα καθώς σήμερα το πρωί θα συνομιλήσει ξανά με τον κ. Δένδια σε μία πιο επίσημη συνάντηση το πρωί. Επίσης, θα δει και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη το μεσημέρι στις 13:00.

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL

— M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020